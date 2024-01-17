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Lunaparkta silahlı saldırı: Çocukların arasında ateş açıldı - Son Dakika
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Lunaparkta silahlı saldırı: Çocukların arasında ateş açıldı

Arnavutköy'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan, onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralandı ve güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlardan biri tutuklandı.

17.01.2024 - 11:01,
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Kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiye çocukların oynadığı sırada ateş açtı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL(DHA) ARNAVUTKÖY'de kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi lunaparkta gören saldırgan onlarca çocuğun arasında silahla ateş açtı. O sırada çocuğunu oyun oynamaya getiren bir baba ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştı. 1 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Ocak Pazar Günü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Lunaparka gelen 16 ve 17 yaşındaki 2 saldırgandan biri iddiaya göre kız kardeşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi ve yanındaki arkadaşını gördü. Şüpheliler yanlarındaki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Parkta o sırada olan onlarca çocuk ve aileleri ile saldırının hedefindeki iki kişi panikle kaçmaya başladı.

Saldırıda 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 1'i tutuklanırken diğeri ise serbest bırakıldı.Saldırı sonucunda yaralanan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı anında oyuncakta bulunan çocuğunu bekleyen bir babanın ellerini kaldırarak saldırganları durdurmaya çalıştığı da görülüyor.

Lunaparkta silahlı saldırı: Çocukların arasında ateş açıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Lunaparkta silahlı saldırı: Çocukların arasında ateş açıldı - Son Dakika
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