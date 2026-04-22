Luxon ve Takaiçi'den Hürmüz Boğazı Görüşmesi

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yaptıkları telefon görüşmesinde ABD-İsrail/İran Savaşı etkisindeki Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini ele aldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Takaiçi ile görüştüğünü bildirdi.

Orta Doğu'daki çatışmaların ciddi insani sonuçları olduğuna ve Hint-Pasifik bölgesinde ekonomik sıkıntılara yol açtığına işaret eden Luxon, iki liderin de diplomasinin başarıya ulaşması ve istikrarın yeniden sağlanmasını istediğini vurguladı.

Luxon, "Başbakan Takaiçi ile Hint-Pasifik'teki krizin etkisini yönetmenin bir parçası olarak tedarik zincirlerinin açık tutulması konusunda hemfikiriz. Japonya, Yeni Zelanda için değerli bir yakıt tedarikçisi ve öyle olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Takaiçi'nin Japonya'nın yeni savunma ihracat düzenlemeleri hakkındaki bilgilendirmesini de memnuniyetle karşıladığını belirten Luxon, bu ülkenin Yeni Zelanda için önemli bir güvenlik ortağı olduğuna dikkati çekti.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği için yakın iletişim sürdürülecek

Takaiçi ise telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin sağlanması da dahil olmak üzere gerginliğin azaltılmasını sağlamak için yakın iletişimi sürdürmenin önemini teyit ettiklerini dile getirdi.

Ayrıca, Asya-Pasifik bölgesindeki mevcut enerji durumunun göz önünde bulundurulduğuna işaret eden Takaiçi, enerji ve kritik malzemelerin istikrarlı tedarikinin öneminin de gündeme geldiğini aktardı.

Takaiçi, gelecek sene iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılı olacağını vurgulayarak güvenlik işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkileri daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

İki ülkenin çok yönlü işbirliğini güçlendirmesinin önemini teyit ettiklerine işaret eden Takaiçi, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP)"in gerçekleştirilmesi için işbirliği yapma ve güvenlik alanı da dahil olmak üzere ikili ilişkileri daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.