Bakanlıktan Mabel Matiz\'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi

Serkan kalkam:

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı Bir koşu annesine O bana gelmeli, tadıma varmalı O cici toy bebe onun nesine? Diyo' şeytan "Üstüne atla da" "Sal kuşu hanesine" Canım ister soysunlar beni Onla bi' yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni İster çarmıha gersinler....... sizce şimdi bu şarkı sözleri normal mi? böyle iğrenç bir şarkı mı olur? bunu sanat veya müzik diye dinleyecek miyiz? bu özgürlük değil arkadaşlar bildiğin yozlaşma. avrupa da dahi böyle şarkı sözü olmaz hani o çok imrendiğiniz. lütfen artık tepki koyun sanat falan değil çünkü bu