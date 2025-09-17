Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlıktan Mabel Matiz\'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi
17.09.2025 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısının erişiminin engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvurdu. Sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

"AİLE KURUMUNA ZARAR VEREBİLİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

CİMER ÜZERİNDEN BAŞVURU YAĞMURU

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz, Politika, Güncel, ankara, Sağlık, Hukuk, Medya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Tarkan Erdal:
    Soran olursa Kuzey Kore de diktatörlük var Türkiye ise bir hukuk devletidir dersiniz ! 18 44 Yanıtla
  • Serkan kalkam:
    Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı Bir koşu annesine O bana gelmeli, tadıma varmalı O cici toy bebe onun nesine? Diyo' şeytan "Üstüne atla da" "Sal kuşu hanesine" Canım ister soysunlar beni Onla bi' yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni İster çarmıha gersinler....... sizce şimdi bu şarkı sözleri normal mi? böyle iğrenç bir şarkı mı olur? bunu sanat veya müzik diye dinleyecek miyiz? bu özgürlük değil arkadaşlar bildiğin yozlaşma. avrupa da dahi böyle şarkı sözü olmaz hani o çok imrendiğiniz. lütfen artık tepki koyun sanat falan değil çünkü bu 37 2 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akmhpkkk 8 19 Yanıtla
    Apple User:
    it soyu 13 4
  • yobaz deşen:
    eee sonuç badem amentü badeleme serbest 5 16 Yanıtla
    Apple User:
    it kefersi 8 2
    Apple User:
    kefere 6 2
    Alper Elma:
    o c 2 0
  • Filiz Gürsoy:
    geç kalınmış ve yasaklanması gereken ucube bir şarkı. mabeli severim güzel şarkıları da var ama, ben ve rahatsızlık hisseden her normal insan dinlemeyebilir. ancak çocuklarımızın ve gençlerimiz bu gibi şarkı dizi film vs vs çok zehirleni 12 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
Tarihinde ilk kez Devler Ligi’ne giden takım Benfica’yı sahadan sildi Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne giden takım Benfica'yı sahadan sildi
Kayseri’de tartışma kanlı bitti: Kadın, erkek arkadaşını bıçakladı Kayseri'de tartışma kanlı bitti: Kadın, erkek arkadaşını bıçakladı
İşgal altındaki Gazze’de korkunç bilanço İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı
Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı

23:19
Ali Koç’u daha önce hiç böyle görmediniz
Ali Koç'u daha önce hiç böyle görmediniz
22:20
FED’in faiz kararına piyasalardan ilk tepki Altın fırladı, dolar düştü
FED'in faiz kararına piyasalardan ilk tepki! Altın fırladı, dolar düştü
22:15
Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması
Suudi Arabistan ile Pakistan arasında tarihi savunma anlaşması
21:59
Türkiye’nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 74 senelik dev şirketi konkordato ilan etti
21:57
Fenerbahçe 903’te yıkıldı
Fenerbahçe 90+3'te yıkıldı
21:04
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 23:23:42. #7.11#
SON DAKİKA: Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.