Macar Firma Lübnan Patlamalarına Tepki Çekti

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ortaya çıkan Macar firması BAC Consulting KFT'ye (BAC Danışmanlık Ltd) tepki gösterilirken, uluslararası toplumda İsrail'in yaptıklarına göz yumulması eleştirildi.

Lübnan'da, 17 Eylül'de ikisi çocuk 12 kişinin ölümüne, 2 bin 800'e yakın kişinin yaralanmasına yol açan patlamalarda, söz konusu çağrı cihazlarını sattığı anlaşılan ve merkezi Budapeşte'de bulunan BAC Consulting şirketine kent sakinleri tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan Macarlar, ülkelerinden bir firmanın böyle bir işe karışmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Soyadını belirtmek istemeyen Alex isimli Budapeşteli, gelişmelere ilişkin çok detaylı bir bilginin bulunmadığını belirterek, "Bir ülkenin toprağına ya da bir gruba yönelik terörist bir saldırı kesinlikle iyi değil." şeklinde konuştu.

Alex, Gazze'de yaşananların insanlık dışı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İsrail'in yaptıkları hukuk dışı. İnsanlar, kadınlar, çocuklar bir hiç için öldürülüyor. Bence uluslararası toplum, ülkeler buna karşı (İsrail) bir şey yapmalılar. Şu an benim gördüğüm, 'ne yaparlarsa izin verelim' şeklinde. Kimse ne kadar insanın öldüğünü umursamıyor. Onlar (İsrail), 'terör saldırısı; o zaman Gazze'deki herkesi öldürelim' diyorlar. Bu hiçbir şekilde güzel bir şey değil."

Barni isimli bir başka vatandaş, Macar firmasının sattığı cihazların patlatılması sonucunda insanların yaşamlarını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Macaristan'ın bu olayla anılmasından memnun olmadığını ifade eden Barni, "Bence bu firma tek başına Macarlar tarafından yönetilmiyordur. Ama genel olarak bu olayı düşündüğümde beni gerçekten üzüyor." ifadelerini kullandı.

Viktor da saldırıda insanların hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Macar birilerinin bu olaya karışmış olması çok üzücü. Bu ülke büyük bir ulus ve bence Macaristan'da herkes aynı değil." dedi.

Firmanın sahibini gören yok

Bu arada BAC Consulting firmasının bulunduğu apartmanda oturan ve kamera karşısında konuşmak istemeyen bir kadın da bu durumun ortaya çıkması sonrasında ciddi anlamda ailecek tedirgin olduklarını söyledi.

Firmanın sahibi olarak görünen Christiana Barsony-Arcidiacono'yu burada hiç görmediğini belirten Macar kadın, Barsony-Arcidiacono'nun Budapeşte'de yaşadığı belirtilen adresinde de kimseyi görmediğini aktardı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.