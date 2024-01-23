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Macaristan Başbakanı İsveç'i NATO'ya üyeliği konusunda görüşmek üzere davet etti - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı İsveç'i NATO'ya üyeliği konusunda görüşmek üzere davet etti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüşmek üzere Başbakan Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini duyurdu. İsveç'in NATO'ya üyeliği süreci, bazı milletvekillerinin Budapeşte yönetimine ilişkin ifadeleri nedeniyle gecikmişti. İsveç'in NATO'ya üyeliği için TBMM Genel Kurulu ve Macaristan Meclisi'ndeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Macaristan Başbakanı İsveç\'i NATO\'ya üyeliği konusunda görüşmek üzere davet etti
23.01.2024 - 13:53,
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüşmek üzere Başbakan Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini bildirdi.

Orban, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson'a Macaristan'a ziyaret gerçekleştirmesi için davet mektubu gönderdim." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin, Macar parlamentosunda 2023'ün sonbaharında görüşülmesi bekleniyordu ancak İsveç'te bazı milletvekillerinin Budapeşte yönetimine ilişkin ifadeleri, taraflar arasında gerginliğe yol açmış, bu nedenle de süreç uzamıştı.

İsveç'in, NATO'nun 32'nci üyesi olabilmek için TBMM Genel Kurulu ve Macaristan Meclisindeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Kaynak: AA
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Viktor Orban, Macaristan, İsveç, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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