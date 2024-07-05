Macaristan Başbakanı Orban, Rusya ziyaretinin amacının müzakere başlatmak olmadığını söyledi - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, Rusya ziyaretinin amacının müzakere başlatmak olmadığını söyledi

Avrupa Birliği dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yapacağı ziyarete AB'den gelen tepkilere yanıt vererek, amacının Birliği temsil etmek değil, yalnızca barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğunu belirtti. Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in uyarısına rağmen müzakere yetkisi olmasa bile barış yolunda önemli bir araç olarak hizmet edeceklerini ifade etti. Orban, Rusya ziyaretine ilişkin ise açıklama yapmadı.

05.07.2024 11:15
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Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Rusya'ya yapacağı ziyarete AB'den gelen tepki üzerine, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak olmadığını, yalnızca barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek istediğini söyledi.

Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün yaptığı "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Macar televizyonuna yaptığı açıklamayı paylaşan Orban, " Brüksel'de rahat bir koltukta oturarak barışı sağlayamazsınız. AB dönem başkanlığının AB adına müzakere yetkisi olmasa bile arkamıza yaslanıp savaşın mucizevi bir şekilde sona ermesini bekleyemeyiz. Barış yolunda ilk adımların atılmasında önemli bir araç olarak hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Orban, dönem başkanlığını üstlenmesinin 2. gününde Ukrayna'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Yaptığım şey bir müzakere formatı gibi görünebilir ama değil. Bu yüzden bir yetkiye ihtiyacım yok çünkü hiçbir şeyi temsil etmiyorum. Sadece savaş tehdidinin olduğu veya Avrupa ve Macaristan için olumsuz sonuçları olan bir savaşın olduğu yerlere gidiyorum ve gerçekler üzerine konuşuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceğine açıklık getirmedi

Öte yandan Orban, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp görüşmeyeceği iddialarına ise yanıt vermedi.

Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı.

Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü.

AB-Rusya ilişkileri, 2014'de Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya arasında süren savaş, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, Rusya ziyaretinin amacının müzakere başlatmak olmadığını söyledi - Son Dakika

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