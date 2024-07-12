Macaristan Başbakanı Orban, Trump'la Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, Trump'la Ukrayna'yı görüştü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna için başlattığı 'barış misyonu' kapsamında eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Orban ve Trump, Ukrayna'daki durumu değerlendirerek barış sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Orban, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Trump'ın bu konuda çözüm üreteceğini belirtirken, Trump ise barışın hızlı bir şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı. Orban'ın daha önce yaptığı açıklamalarda Trump'ı desteklediği ve Biden'ın seçimi kaybetme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ettiği biliniyor.

12.07.2024 17:39
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- Macaristan Başbakanı Orban, Trump'la Ukrayna'yı görüştü

WASHINGTON - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "barış misyonu" ziyaretleri çerçevesinde eski ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'daki durumu görüştü.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna için başlattığı "barış misyonu" görüşmeleri çerçevesinde dün akşam saatlerinde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la bir araya geldi. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'daki malikanesinde gerçekleştirilen görüşmede, Orban ve Trump barış sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Orban görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barışı sağlamanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi, (Trump) bunu çözecek" ifadesini kullandı. Trump ise yaptığı açıklamada Viktor Orban'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Barış hızlı bir şekilde sağlanmalı. Hiç başlamaması gereken bir savaşta çok fazla insan öldü" dedi.

Orban'ın barış misyonu

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir "barış misyonu" başlatmış, 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz'da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. AB liderleri, Orban'ın Moskova ziyareti için Brüksel'den yetki almadığını ve AB'yi temsil etmediğini açıklamıştı.

Viktor Orban, ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump'ı desteklediğini belirtmiş, Joe Biden'ın seçimi kaybetme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söylemişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, Trump'la Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

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