Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'nin barış sürecinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'nin barış sürecinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin, barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı...

11.07.2024 01:48
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Türkiye'nin, barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı olduğunu ifade etti.

Orban, sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı videoda, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.

Viktor Orban, ikili görüşmede, Ukrayna'da çok daha acımasız bir seviyeye ulaşan savaşın ele alındığını, buradaki acıları sonlandırabilmek için barışa ve barış inisiyatifine ihtiyaç duyulduğunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Erdoğan, Rusya ve Ukrayna ile anlaşma sağlayan tek lider"

"Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı" ifadesini kullanan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." dedi.

Orban, savaşan tarafların birbirine çok uzak mesafede durduğunu, ama barışın dostlarının güçlerini birleştirmesi durumunda, birlikte bir sonraki adımın barış istikametine yönelik atılabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD'nin başkenti Washington'da, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Macaristan Başbakanı Orban ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye'nin barış sürecinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti - Son Dakika

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