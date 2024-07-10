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- Macaristan Başbakanı Orban: " Türkiye, Rusya- Ukrayna savaşında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülke"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış misyonumuz için önemli bir ortak"

WASHINGTON - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülkedir" dedi. Orban, Ukrayna barış misyonunda Erdoğan'dan destek istediğini vurguladı.

Macaristan Başbakanı Orban, NATO Zirvesi vesilesiyle bulunduğu Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Orban paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış misyonumuz için önemli bir ortaktır. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında savaşan taraflar arasında başarıyla arabuluculuk yapan tek ülkedir" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'dan barış misyonumuzda bize destek olmasını istedim"

Görüşmenin ardından videolu mesaj da yayınlayan Macar lider, "Burası Washington. Burada barış misyonuna devam ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile görüşmem az önce sona erdi. En önemli gündem maddesi, Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bu savaş, beklenildiği üzere yeni ve her zamankinden daha vahşi bir safhaya girdi. Acıyı sona erdirmek istiyorsak barışa ve barış girişimlerine ihtiyacımız olduğu açık. Türkiye, savaş sırasında barışın tesisinde vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu zaten kanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki tahıl sevkiyatları konusunda Rusya-Ukrayna anlaşmasını sonuçlandırabilen tek başarılı devlet adamı oldu. Cumhurbaşkanı'ndan (Erdoğan'dan) barış misyonumuzda bize destek olmasını istedim. Savaşan tarafların pozisyonları halen birbirine uzak. Ancak barışın dostları güçlerini birleştirirse birlikte barış istikametinde bir sonraki adımı atabiliriz" dedi.

Orban'ın barış misyonu

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir barış misyonu başlatmış, 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz'da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. AB liderleri, Orban'ın Moskova ziyareti için Brüksel'den yetki almadığını ve AB'yi temsil etmediğini açıklamıştı.