Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Yarın Ankara'yı Ziyaret Edecek

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(ANKARA) - Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakanı Viktor Orban yarın Ankara'yı bir ziyaret ederek, Macaristan- Türkiye Kültür Yılı'nın kapanış etkinliğine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orban'ın yapacağı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaların da ele alınması bekleniyor.

Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yarın Ankara'yı bir ziyaret edeceğini bildirdi. Kovacs X sosyal medya platformu hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orban'ın Türkiye ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"'Başbakan Viktor Orban, Perşembe günü Ankara'da Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaları, barış perspektiflerini ve 2023'te stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden bu yana dinamik bir şekilde gelişen Macaristan-Türkiye ilişkilerini görüşecek.

Görüşmelerin ardından başbakan, her iki ülkede 150'den fazla etkinlik içeren Macaristan-Türkiye Kültür Sezonu'nun kapanış etkinliğine katılacak."

Öte yandan, Macaristan büyükelçiliğinden kaynaklar, Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un da Türkiye Macaristan-Türkiye Kültür Yılı'nın kapanışı için düzenlenecek etkinlikler nedeniyle aynı gün Ankara'yı ziyaret edeceğini kaydetti.