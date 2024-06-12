Macaristan'da Osmanlı kültürel mirası sema mukabeleleriyle tanıtıldı

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Macaristan'da "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında Osmanlı kültürel mirasının bulunduğu Pecs ve Budapeşte şehirleri, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından icra edilen sema mukabelelerine ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinin eşgüdümünde süren Kültür Yılı programları çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçıları, Türk tarihinin ve tasavvuf kültürünün önemli unsurlarından olan semayı Macar halkının beğenisine sundu.

Macar sanatseverler, ney, kudüm ve ut gibi enstrümanların eşlik ettiği ve semazenlerin özel bir koreografi icra ettikleri mukabeleye büyük ilgi gösterdi.

Mevlevilik kültürünün temel mesajlarının seyirciye aktarıldığı etkinlikler, her iki şehirde bulunan ulusal dans tiyatrolarında sahnelendi.

Başkent Budapeşte'nin yanı sıra, İdris Baba Türbesi, Yakovalı Hasan Camisi ve Gazi Kasım Paşa Camisi gibi Osmanlı kültürel mirasına ait önemli unsurlarının bulunduğu Pecs şehri, Türk kültürü ve manevi değerlerinin Macar halkına tanıtılması açısından özellikle tercih edildi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nu Macaristan'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kültür, diplomasi, akademi ve medya çevrelerinden yoğun katılımın olduğu etkinliklerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da izleyicilerin Hazreti Mevlana ve Mevlevilik kültürü hakkındaki sorularını cevapladı.