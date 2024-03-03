Macaristan Dışişleri Bakanı: Antalya Diplomasi Forumu Batı Avrupa\'nın olmadığı bir BM Genel Kurulu gibi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin, "Bu Batı Avrupa'nın olmadığı bir Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu gibi." dedi.
Szijjarto, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024'te, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
ADF'ye ilk kez iştirak ettiğini ancak buraya daha önce katılan mevkidaşlarından övgü dolu sözler duyduğunu dile getiren Szijjarto, "Bu Batı Avrupa'nın olmadığı bir BM Genel Kurulu gibi." dedi.
Szijjarto, tüm kıtalardan çok sayıda ülke temsilcisinin katıldığı ADF'nin etkili şekilde ikili görüşmeler yapma imkanı tanıdığını vurgulayarak, "Dünyayla buluşmak için tüm dünyayı dolaşmak zorunda kalmıyoruz." ifadesini kullandı.
Avrupa dış politikasının Ukrayna'daki savaşa "indirgenmiş durumda" olması nedeniyle bugünlerde özellikle Avrupa'da dünya diplomasisinin olumsuz bir terim haline geldiğini dile getiren Szijjarto, "Avrupa kıtasında bir savaş psikolojisi var. Bu tartışmalarda diplomasiden, barıştan bahsettiğinizde ya (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in ajanı, Rusların dostu ya da Kremlin'in propagandacısı olarak görülüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Szijjarto, ADF gibi etkinliklerin diplomasinin "yeniden doğmasına" yardımcı olacağını umuyor
Szijjarto, Ukrayna'daki savaşın komşusu olarak diplomasinin "yeniden doğmasına" özellikle ilgi duyduklarını, ADF gibi etkinliklerin bu konuda yardımcı olacağını umduklarını kaydetti.
Türkiye ile Macaristan arasında saygı ve güvene dayanan bir ilişkinin bulunduğunu belirten Szijjarto, saygının uluslararası politikada temel eksiklik olduğunu ifade etti.
Szijjarto, 2023'te iki ülke arasında 4 milyar dolarlık ticaret hacmi rekoru kırıldığını hatırlatarak, geçen sene imzalanan doğal gaz sevkiyatına ilişkin anlaşmaya dair, bu yılın ikinci çeyreğinde Macaristan'ın, Türkiye'nin gaz ihraç ettiği komşusu olmayan ilk ülke olacağını söyledi.
Bakan ayrıca iki ülke arasındaki uçuşların sıklaştırılması için de çalıştıklarını belirtti.
"Hem AB hem de NATO'da, bulunduğumuz tüm örgütlerde genişleme yanlısı bir ülkeyiz"
Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin anlaşmayı onaylaması hakkında Szijjarto, İsveç ve Macaristan arasında güven eksikliği olduğunu ve bunun da İsveçli politikacılar tarafından yaratıldığını ancak görüşmelerin ardından kaybolan güven ortamının tekrar tesis edildiğini kaydetti.
Szijjarto, "Biliyorsunuz hem AB hem de NATO'da, bulunduğumuz tüm örgütlerde genişleme yanlısı bir ülkeyiz. Ne kadar çok olursak o kadar güçlü olacağımıza inanıyoruz. Bu durumda jeopolitik perspektiften bakıldığında, İsveç katılmak istiyorsa katılmalarına izin vermemiz gerektiği açıktı." diye konuştu.
"Güçlü Amerikan liderliği yoksa büyük güvenlik krizlerinin üstesinden gelinemez"
Bakan Szijjarto, Ukrayna'daki savaşa ve Gazze'deki duruma ilişkin şunları kaydetti:
"Güçlü Amerikan liderliği yoksa büyük güvenlik krizlerinin üstesinden gelinemez. Eminim ki Başkan (Donald) Trump 2020'de tekrar seçilmiş olsaydı, güvenlikle ilgili her iki kriz de çoktan çözülmüş olurdu. Dolayısıyla Ukrayna açısından bakıldığında Başkan Trump'ın barışı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca birkaç yıl önce "Abraham Anlaşmaları" adlı girişimiyle oldukça başarılı olduğu gibi Orta Doğu'daki güvenlik durumunun iyileştirilmesine de katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim için en önemli şey, bu çatışmanın diğer ülkelere de yayılmasından kaçınılması gerektiğidir."
Szijjarto, Gazze'deki "çatışmanın" diğer ülkelere sıçraması durumunda bunun bölgesel bir savaşla sonuçlanacağını savundu.
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