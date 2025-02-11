Macron'dan Azerbaycan-Ermenistan Normalleşmesi Desteği

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini desteklediğini söylediği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, başkent Paris'te bölgesel, ikili ve yapay zekaya ilişkin meseleleri görüştükleri kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Macron), Fransa'nın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve uluslararası hukuka uygun bir barış anlaşması imzalanmasını tamamen desteklediğini bir kez daha dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Macron'un Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemekteki kararlığını ifade ettiği belirtilen açıklamada, iki siyasetçinin ülkeleri arasında savunma, enerji ve ulaşım alanlarında işbirliği projelerini geliştirmeyi sürdürme konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un, Paşinyan'a Paris'teki Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılımından dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.