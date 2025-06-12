Macron'dan Filistin'e Destek Mektubu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macron'dan Filistin'e Destek Mektubu

12.06.2025 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, Abbas'tan aldığı mektubu 'umut ve cesaret' olarak nitelendirip barış taahhütlerini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin hükümetinin iki devletli çözüm ve barış için "somut ve benzeri görülmemiş" taahhütlerde bulunduğunu ifade etti.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran'da yapılacak Uluslararası Filistin Konferansı öncesinde Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan Filistin meselesinin çözümü için taahhütler içeren bir mektup aldığını duyurdu.

Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, bu mektubu "umut, cesaret ve açıklık" mektubu olarak niteledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bu mektup ile "barış ufkuna doğru" bir yol çizdiğini belirten Macron, mektubun "terörizmin kınanması, rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'deki savaşın sona ermesi, reformlar, seçimler, bölgedeki herkes için adil ve kalıcı bir barış" hususlarını içerdiğini kaydetti.

Mektupta, "Filistin halkının iki devletli çözüme olan bağlılığını yeniden ifade ettiğini" belirten Macron, Filistin yönetiminin "ilerlemek için gerçek bir istekliliği gösteren somut ve benzeri görülmemiş taahhütlerde" bulunduğunu vurguladı.

Mahmud Abbas'ın mektubu

Abbas, New York'ta 17-20 Haziran'da yüksek düzeyli katılımla düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı öncesinde konferansın eş başkanlığını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan liderlerine bir mektup gönderdi.

Abbas, mektupta, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ve Macron'a "Filistin halkının en temel haklarına ve kendi topraklarındaki varlıklarına yönelik varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kaldığı bir dönemdeki" öncülüğünden dolayı teşekkür etti.

Abbas, Filistin Konferansı öncesi Filistin yönetiminin meselenin çözümüne ilişkin vizyonunu, taahhütlerini ve beklentilerini sıraladı.

Filistin meselesinin çözümünde "üstümüze düşen sorumlulukları yapmaya kararlıyız" diyen Abbas, uluslararası toplumun ve İsrail'in de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini umduğunu kaydetti.

Gazze'de bir an evvel ateşkesin sağlanması, esirlerin salıverilmesi ve bölgeye yardımların ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Abbas, Filistin devletinin "Arap ve uluslararası destekle Gazze'nin yönetim ve güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunu" ve "Hamas'ın artık Gazze'yi yönetmeyeceğini, silahlarını ve askeri yeteneğini Filistin güvenlik güçlerine devretmesi gerektiğini" belirtti.

Abbas ayrıca, "Filistin halkına koruma sağlaması ve kalıcı ateşkesi denetlemesi için BM Güvenlik Konseyinin yetkisi ile Arap ve uluslararası güçlerden oluşacak bir istikrar/koruma misyonunun konuşlandırılmasına" da hazır olduklarını ifade etti.

Öte yandan işgal altındaki topraklarda "İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin" derhal sonlandırılmasını isteyen Abbas, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı yaptırımlar dahil caydırıcı önlemler alınmasını talep etti.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen Filistin devleti çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Mahmud Abbas, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Filistin'e Destek Mektubu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

16:04
Hindistan’da düşen uçağın enkazından ilk bilanço Her yerden cansız beden çıkıyor
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! Her yerden cansız beden çıkıyor
15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:23:43. #7.13#
SON DAKİKA: Macron'dan Filistin'e Destek Mektubu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.