Macron'dan Netanyahu'ya Yanıt - Son Dakika
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Macron'dan Netanyahu'ya Yanıt

Macron, Netanyahu'nun silah ambargosu çağrısına yanıt vererek, sözlerinin aşırı olduğunu belirtti.

06.10.2024 01:46
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tel Aviv hükümetine silah ambargosu çağrısına yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifadelerinin "aşırıya kaçtığını" belirtti.

Fransız basınındaki haberlere göre Macron, İsrail'e yönelik silah ambargosu çağrısı hakkında Netanyahu'nun yorumlarını yanıtladı. verdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, Macron'un Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlı olduğunu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bizzat kendisinin söylediği kaydedildi.

Elysee Sarayı'nın açıklamasında, Macron'un, ülkesinin İran veya ona yakın vekil güçlerin herhangi birinin İsrail'e saldırmasına izin vermeyeceğini ve güç kullanması durumunda her zaman Fransa'yı karşılarında bulacağını söylediği aktarıldı.

Macron'un İsrail'e silah ambargosu çağrısı

Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silahların ambargolanması gerektiğini belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.

Macron, "sivil halkı feda ederek terörle mücadele edilmeyeceğini" vurgulayarak, " Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." belirtmişti.

Netanyahu, İngilizce yayınladığı görüntülü mesajında Macron'a hitaben, Gazze'de Hamas, Lübnan'da Hizbullah, Yemen'de Husiler, Irak ve işgal altındaki Batı Şeria'da vekil güçlerle birlikte İran'a karşı "yedi cephede savaştığını" söylemişti.

İsrail'e "200 balistik füze atan barbar İran'a karşı tüm medeni dünyanın yanında yer alması gerektiğini" savunan Netanyahu, "Buna karşın Macron ve diğer Batı liderleri İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısı yapıyor, bu onlara yakışmıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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