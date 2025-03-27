Macron'dan Türkiye'ye Övgü ve Ukrayna'ya Yeni Destek - Son Dakika
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Macron'dan Türkiye'ye Övgü ve Ukrayna'ya Yeni Destek

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Macron, Türkiye'nin Karadeniz'deki rolünü takdir ederken, Ukrayna'ya 2 milyar Euro'luk askeri yardım açıkladı.

27.03.2025 13:20
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- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: " Karadeniz'de Türkiye'nin rolü takdire şayan"

Macron'dan Ukrayna'ya 2 milyar Euro'luk yeni askeri destek

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Paris'te düzenlediği basın toplantısında "Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin bu konuda gösterdiği çabayı takdirle anıyorum; zira Türkiye, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Karadeniz'de çok özel bir role sahiptir" dedi. Ayrıca Macron, Ukrayna'ya 2 milyar Euro'luk yeni askeri yardım yapılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısında Kiev'e 2 milyar Euro tutarında ek askeri yardım yapılacağını açıkladı. Macron, "Ukrayna, koşulsuz bir ateşkese onay verdi. Aynı taahhüdü Rusya'dan da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Ukrayna'ya olan dostluk ve destek mesajını yineleyen Macron, "Biz, Ukrayna'nın yanındayız ve yanında kalacağız" dedi. Rusya'nın saldırganlığının sadece küresel düzeni ve istikrarı değil, Avrupa güvenliğini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Macron, Cidde'de Ukrayna'nın 30 günlük koşulsuz ateşkes teklifini kabul ettiğini hatırlatarak, bu dönemin savaşın sona erdirilmesi açısından kritik olduğunu belirtti. Macron, "Görüşmenin ikinci başlığı kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bu ateşkesin gerçekten gözlemlenip uygulanabilmesi olacak" dedi.

"Türkiye, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Karadeniz'de çok özel bir role sahiptir"

Macron, Karadeniz'de sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Macron, söz konusu ateşkesin kalıcı bir barışın tesisine zemin hazırlayacak geçici bir adım olduğunu belirterek, "Bu, tarafların uzun vadeli barışı müzakere edebilmesi için bir fırsattır" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Karadeniz'i bir savaş alanına çeviren, uluslararası ticaret yollarını, özellikle Afrika'ya yönelik tahıl koridorlarını tehlikeye atan tek taraf Rusya'dır. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin bu konuda gösterdiği çabayı takdirle anıyorum; zira Türkiye, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Karadeniz'de çok özel bir role sahiptir. Karadeniz'de yaşananların sorumluluğunu Avrupalılara veya başkalarına yüklemek, tarihi yeniden yazmaya çalışmaktır. Bu tamamen gerçek dışıdır. Bugün geldiğimiz nokta ise önemlidir; çünkü Başkan Zelenskiy tarafından kabul edilen öneri kapsamında denizde, havada ve sivil altyapılarda ateşkes sağlanması öngörülüyor" dedi.

"Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla başlaması söz konusu olamaz"

Macron, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "güç yoluyla barış" anlayışını benimsediğini ifade ederek, "Tutarlı bir yaklaşım izlenmeli; dolayısıyla sürecin Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla başlaması söz konusu olamaz" şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD ile yürütülen müzakereler sonucunda ateşkesi kabul eden Moskova'nın, sürecin başlaması için bazı ön koşullar öne sürdüğü bildirildi.

Gelecek Ukrayna ordusunun yapısına da değinen Macron, "Yarının Ukrayna'sı için en büyük güvence, yeni bir saldırıyı caydırabilecek ve direnebilecek güçlü bir ordu yapısına sahip olmasıdır" ifadesini kullandı. Macron, Ukrayna'ya yapılacak 2 milyar Euro'luk ek yardımın içeriğini, "2 milyar Euro'luk ilave destek kapsamında tanksavar Milan füzeleri, hava savunma sistemleri için MICA füzeleri, karadan havaya Mistral füzeleri sağlanacak. Ayrıca Ukrayna ordusuna VAB tipi zırhlı araçlar, AMX-10 RC tankları ve çeşitli mühimmatlar ile drone desteği de verilecek" dedi. Macron, Fransa'nın silah stoklarında hala Ukrayna'ya destek sağlayacak kapasite bulunduğunu belirterek, "Stoklarımızda hala teslim edilebilecek kapasitemiz mevcut" dedi. Ayrıca, Macron Kiev ile ortak üretim projelerinin hızla devreye gireceğini vurguladı.

Zelenskiy: ""Avrupa güvenliği için çok şey yapılabilir ve yapılmalıdır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa'nın değişmeyen desteğine teşekkür ederek, "Avrupa güvenliği için çok şey yapılabilir ve yapılmalıdır" dedi. Ek yardımı memnuniyetle karşıladığını belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın topraklarında konuşlu Mirage savaş uçağı sayısını artıracaklarını da ekledi. Ukrayna lideri, savaşın çözümünde "güce dayalı diplomasi" gerektiğini savundu ve "Moskova'da güç dilinden başka bir dil anlaşılmıyor, bu bir gerçek" sözleriyle Rusya'ya karşı kararlı tutumun altını çizdi.

Zelenskiy, yabancı askerlerin Ukrayna'ya konuşlanması konusundaki olasılığın, "Somut meseleler yarın çözülebilir ya da en azından tartışılabilir" sözleriyle masada olduğunu ima etti.

Kaynak: İHA

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