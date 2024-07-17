Macron, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimden endişe duyduğunu belirtti - Son Dakika
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Macron, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimden endişe duyduğunu belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İsrail ile Lübnan arasında 'Mavi Hat' olarak tabir edilen sınır hattındaki gerilimin artmasından derin endişe duyduğunu belirtti. Macron, liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinde tarafları sorumluluk almaya ve gerilimin bölgeye yayılmasını engellemek için itidalli davranmaya çağırdı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı ve bölgede ateşkesin ilan edilmesinin önemine vurgu yaptı.

17.07.2024 01:01
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki gerilimin artmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar Emiri Al Sani ve Bahreyn Kralı Al Halife ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmeler sırasında liderler, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattındaki gerilimin artmasından duydukları derin endişeyi ifade ederek, tarafları sorumluluk almaya ve gerilimin bölgeye yayılmasını engellemek için itidalli davranmaya çağırdı.

Macron, görüşmelerde, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki okullara ve Megazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını kınadı ve İsrail'in uluslararası hukuka uyma zorunluluğu olduğunu belirtti.

Esirlerin serbest bırakılması beklentisini dile getiren Macron, Gazze'deki insani durumu göz önünde bulundurarak bölgede ateşkesin geciktirilmeksizin ilan edilmesinin önemine değindi.

Macron, Gazze'deki halkın acılarının sona erdirilmesi ve ihtiyaç duyduğu insani yardımın engellenmeden bölgeye ulaşması gerektiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki durum karşısında ciddi endişe duyduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın, bölgedeki barış perspektifini zayıflatan İsraillilerin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetmeye yönelik yeni girişimlerine karşı olduğunu söyledi.

Macron, işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı olan bu girişimleri sürdürenlere yönelik Avrupa Birliği (AB) düzeyinde alınan yeni yaptırım kararlarından memnuniyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Macron, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği Temas Grubunun bölgedeki barış için sarf ettiği çabaları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes planını desteklediğini belirterek, ülkesinin ortaklarıyla beraber bölgede iki devletli bir barışa dayalı çözüm için çalışmaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Macron ayrıca, Mısır ve Katar'ın bölgedeki arabuluculuk çabalarına desteğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

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