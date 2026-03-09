Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır - Son Dakika
Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs\'a saldırı Avrupa\'ya yapılmış sayılır
09.03.2026 16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yaptığı ziyarette Kıbrıs'a yönelik herhangi bir saldırının Avrupa'ya yapılmış sayılacağını belirtti. Ayrıca, Kızıldeniz'deki deniz ticaretini korumak için AB kapsamında iki fırkateyn konuşlandıracaklarını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GRKY) gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs'a yönelik bir saldırının Avrupa'ya yapılmış sayılacağını söyledi.

MACRON'DAN GÜNEY KIBRIS'A ZİYARET

Macron, Kıbrıs adasının güney ucundaki İngiliz hava üssüne insansız hava aracının isabet etmesinin ardından dayanışma göstermek amacıyla GRKY'ye giderek Yunan ve Güney Kıbrıslı yetkililerle bir araya geldi.

"KIBRIS'A SALDIRILDIĞINDA AVRUPA'YA SALDIRILMIŞ OLUR"

Pafos kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Macron, "Kıbrıs'a saldırıldığında Avrupa'ya saldırılmış olur" ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, Kızıldeniz'deki deniz ticaretini korumak amacıyla Avrupa Birliği'nin deniz misyonu kapsamında iki fırkateyn konuşlandıracaklarını açıkladı.

Macron, planlanan bu görevin "tamamen savunma amaçlı ve konvoylara refakat eden bir misyon" olacağını belirterek, bunun Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte hazırlanması gerektiğini ifade etti.

FRANSA ORDUSU AKDENİZ'DE KONUŞLANDI

Öte yandan Fransa basınının Fransa Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre, "Tonnerre" isimli helikopter gemisi de "Orta Doğu'da devam eden kriz bağlamında Fransız silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini güçlendirmek için" Akdeniz'e konuşlandırılmıştı.

Öte yandan, 3 Mart'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Akdeniz'e hareket emri verdiği Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle de bölgeye ulaştı.

GÜNEY KIBRIS'A "FRANSA" KORUMASI

Macron Orta Doğu'daki belirsizlik karşısında Charles de Gaulle uçak gemisine, hava unsurları ve ona eşlik eden fırkateyne Akdeniz'e doğru yola çıkma emri verdiğini söylemişti.

Ayrıca Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de Fransız fırkateyni Languedoc ve beraberinde hava savunma unsurları gönderme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

