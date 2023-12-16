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Macron: Orban'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine katılmaması sürpriz değil - Son Dakika
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Macron: Orban'ın Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine katılmaması sürpriz değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin başlatılması oylamasına katılmamasının 'sürpriz' olmadığını belirtti. Macron, Orban'ın tercihini açıkladığını ve oy birliğini engellemeyeceğini söyledi.

Macron: Orban\'ın Ukrayna\'nın AB üyelik müzakerelerine katılmaması sürpriz değil
16.12.2023 - 22:03,
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin başlatılması oylamasına katılmamasının "sürpriz" olmadığını belirtti.

Macron, Brüksel'de dün düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından basına yaptığı açıklamada, Orban'ın, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılması oylamasına katılmamayı tercih ettiğini söyledi.

Emmanuel Macron, "Başbakan Orban bize söylediği şeyi yaptı, 'Oy birliğini engellemeyeceğim.' dedi." ifadesini kullandı.

Zirve öncesi bu konuyu görüşmek üzere Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakan Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldiklerini kaydeden Macron, burada Orban'ın da "kısık sesle fısıldadığı çözüme" vardıklarını belirtti.

Macron, gazetecileri, Orban'ın Fransız Le Point gazetesine verdiği demeci okumaya davet ederek, "Orban (Le Point'da) bizim yaptığımız şeyin aynısını söylemişti. Bu konuyla ilgili yaşananlar bir sürpriz değil." dedi.

Zirvenin gündemini hareketlendiren "kahve molası"

Orban'ın, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın Birliğe katılım müzakerelerinin başlatılmasına itirazı, görüşmeleri çıkmaza sürüklemişti.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılması oylamasının yapılabilmesi için Orban'ı, diğer ülke liderlerinin de önünde, kahve molası için salon dışına çıkmaya davet etmişti.

Scholz, AB kuralları uyarınca bir üyenin eksikliği halinde geri kalan 26 üyenin, müzakerelerin başlatılması için gerekli oy birliğini sağlayacağını hatırlatmıştı.

Teklifin ardından Orban salonu terk ederken, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerini başlatma görüşmelerinin de önü açılmıştı.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Viktor Orban, Ukrayna, Fransa, Son Dakika

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