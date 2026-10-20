Made in Germany şirketleri 2028'e kadar 800 milyar avro yatırım taahhüt etti - Son Dakika
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Made in Germany şirketleri 2028'e kadar 800 milyar avro yatırım taahhüt etti

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Made in Germany şirketleri 2028\'e kadar 800 milyar avro yatırım taahhüt etti
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'deki zirvede "Made in Germany" girişimine katılan şirketlerin 2028'e kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Merz, IMF'nin bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,3'e yükselttiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Made in Germany" girişimi kapsamında katılımcı şirketlerin Almanya'da 2028 yılına kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Alman hükümeti tarafından Berlin'de düzenlenen "Almanya'ya Yatırım Yapın" zirvesinde konuşan Merz, jeopolitik baskılara ve enerji fiyatlarındaki artışa rağmen bu yıl ekonomik büyümenin hızlanmasını öngördüklerini belirtti.

Merz, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Almanya için bu yılki büyüme tahminini yüzde 1,3'e yükselttiğine dikkati çekerek, doğrudan yabancı yatırımların da 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 86 milyar avroya ulaştığını ve yeni girişimlerin hızla çoğaldığını ifade etti.

"Yatırımcıların en çok değer verdiği özelliklere sahibiz"

Zirvede Almanya'nın küresel bir yatırım merkezi olarak sunduğu avantajları esprili bir dille anlatan Merz, şu ifadeleri kullandı:

"Almanlar çalışkan olarak bilinir. Erken yatıp güneş doğmadan kalkarlar. Sabahları iş trafiğinin en yoğun olduğu saat 06.00 ile 07.00 arasıdır. Tatilde bile sahile ilk giden biz oluruz ve daha kahvaltı yapmadan havlularımızı şezlonglara sereriz. Bir teslimat tarihi belirlediğimizde ise buna harfiyen uyarız. Almanlar güvenilir, öngörülebilir ve titizdir, sürprizlere yer bırakmazlar. Kısacası biz, yatırımcıların en çok değer verdiği özelliklere sahibiz. Klişelerin en güzel yanı genellikle büyük oranda gerçekleri barındırmalarıdır."

Merz, Almanya'da yatırımcı güvenini artırmak amacıyla iş dünyası tarafından ortaklaşa başlatılan "Made in Germany" girişimine katılımcı şirketlerin Almanya'da 2028 yılına kadar toplam 800 milyar avroluk yatırım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Almanya'nın yatırımcılara endüstriyel mükemmeliyet, teknolojik inovasyon ve Avrupa Birliği (AB) iç pazarının merkezinde benzersiz bir kombinasyon sunduğunu vurgulayan Merz, ülkenin sağlam kamu finansmanını, bağımsız yargı sistemini, güçlü araştırma altyapısını ve nitelikli eğitim sistemini en büyük kozlar arasında sıraladı.

"Kapılarınızı yapay zekaya açın"

Merz, yapay zekayı sanayiye entegre etme konusunda dünyadaki en gelişmiş merkezlerden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, şirketlere, iş süreçlerinde yapay zekadan daha fazla yararlanmaları çağrısında bulundu.

Alman otomotiv, kimya ve mühendislik şirketlerinin uluslararası alanda güçlü bir rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde uluslararası şirketlerle yapılan anlaşmaların kritik önemde olduğunu belirten Merz, "Almanya'daki en büyük avantajımız 'Mittelstand' olarak adlandırılan güçlü KOBİ yapımızdır. Şirketlerimize çağrı yapıyorum, mevcut verilerinizi işlemek ve daha üretken hale getirmek için kapılarınızı yapay zekaya açın. Bu, Almanya için gerçek bir gizli güç ve avantajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nvidia ile anlaşma imzalandı

Bu arada, zirve kapsamında, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ABD'li çip üreticisi Nvidia arasında bir niyet mektubu imzalanırken, Başbakanlık ve iki bakanlığın katılımıyla ortak bir eylem planı oluşturuldu.

Ortaklığın temel hedefinin, robotları, makineleri ve otomobilleri otonom olarak çalıştırabilecek ve "fiziki yapay zeka" olarak adlandırılan teknolojiyi geliştirmek olduğu açıklandı.

Nvidia, Avrupa genelindeki yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün bir parçası olarak Almanya'da Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo ve Reflex Aerospace adlı 4 teknoloji girişimine yatırım yapacağını duyurdu.

Ayrıca Alman sanayi şirketi Siemens ile Nvidia, yapay zeka tarafından işletilen akıllı fabrikalar geliştirmek üzere kapsamlı bir işbirliği anlaşması yaptı.

Öte yandan, bugün sona erecek zirvede, daha fazla şirketin Almanya'ya yönelik yeni ve büyük ölçekli bireysel yatırım kararlarını açıklamaları bekleniyor.

Kaynak: AA
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