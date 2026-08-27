Maden İşçileri Bakanlık Önünde Eylemde

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi devam ediyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi Volkan Çetin, "Zafere ramak kaldı, çok yakınız. Prensip olarak büyük bir ölçüde anlaşıldı. İki tane avukatımız tek tek tüm arkadaşlarımızın alacaklarını hesaplıyorlar. Şirket ona göre bir ödeme yapacak" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde 18'inci gününde sürüyor.

İşçilere, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü ve Mahalleler Birliği de destek verdi. İşçiler, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Başaran Aksu yalnız değildir" ve "Gökay Çakır yalnız değildir" diye sloganlar attı.

Sendika avukatı Saruhan Efe Kadayıfçı burada yaptığı açıklamada, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün akşam, bakanlık önünde yapılan gözaltından örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu, mevcutlu tutulmuştu. Mevcutlu tutulduktan sonra Soma'dan genel başkanımız Gökay Çakır'ın da gözaltına alındığını öğrendik. Dosyanın kapsamı halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması ve dosyanın içeriği tamamen keyfi şekilde oluşturulmuş üç beş tweetten ibaret. Bu sebeple dün gün boyunca bu insanlar aslında hürriyetinden alıkonuldu ve en sonunda tutuklanarak hapishaneye yollandılar. Başaran Aksu, Gökay Çakır, Doruk Maden işçileriyle beraber Ankara'da defalarca kez gözaltına alındılar. Aynı şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından attığı tweetler dolayısıyla bir kere daha ifade verdi. Üç gün önce aynı tweetlerden, dosyada yer alan aynı tweetlerden, bir kere daha ifade verdi. Ev hapsi cezası aldı.

"HİÇBİR SAVCI YILDIZLAR SSS HOLDİNG HAKKINDA BİR SORUŞTURMA BAŞLATMADI"

Avukatlara yapılan açıklamalarda, savcılıkta görüşmelerimizde, suç cezada görüşmelerimizde bunun direnişle alakalı olmadığını, tweetler kapsamında olduğunu dair açıklama yaptılar. Ama bu bağlamın, biz doğrudan direnişle alakalı olduğunu doğrudan Doruk Madencilerinin haklı mücadelesini, Doruk Madencilerinin hukuki, meşru mücadelesini boğmaya yönelik bir pratik olduğunu, sendikal mücadeleye yönelik artık iktidarın doğrudan saldırıya geçtiğinin bir ilanı olduğunun farkındayız. Bu kadar hızlı işleyen bürokrasi, beş yıl boyunca işçilerin kanunda açık yazan tazminatlarına çökülürken, bu mekanizma hiçbir şekilde işlemedi. Hiçbir savcı, Yıldızlar SSS Holding hakkında bir soruşturma başlatmadı. Türkiye'de hukukun, adliyelerin tamamen güçlülerden, tamamen patronlardan yana olduğunun farkındayız, halk da farkında. Dolayısıyla bütün kamuoyunu Başaran Aksu'nun, Gökay Çakır'ın mücadelesini yükseltmeye, onların sözüne söz olmaya çağırıyoruz."

ÇETİN: "BUGÜN PARALARIN YATMASINI BEKLİYORUZ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası yöneticisi Volkan Çetin de holding ile yapılan görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Çetin, "Zafere ramak kaldı, çok yakınız. Prensip olarak büyük bir ölçüde anlaşıldı. İki avukatımız tek tek tüm arkadaşlarımızın alacaklarını hesaplıyorlar. Şirket ona göre bir ödeme yapacak. Biz de avukatlardan haber bekliyoruz. Tek tek bütün detaylar oluşturuldu. Gece sabaha kadar avukatlarımız çalıştı. Bu listeleri şirkete götürdü. Şirketle teyitleştirilip hesaba bugün paraların yatmasını bekliyoruz. Tabii hesaba para yatmadan biz buna zafer diyemiyoruz. Hesaba paralar yattığı zaman son açıklamamızı ve tüm ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

BAŞ: "DÜN YAŞADIĞIMIZ TUTUKLAMA ADALETSİZLİĞİN ZİRVE YAPTIĞI TÜRKİYE'DE BİLE OLMAZ"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Zaferin eşiğindeyiz, kazanmanın eşiğindeyiz ama bu patrona olan güvensizliğimiz devam ediyor. Daha önce defalarca verilmiş ve hayata geçirilmemiş sözler var. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımızın hak ettikleri ücretler yatana kadar biz buradayız. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Ama bu arada dün uğradığımız saldırıyı da unutmayacağımızı, bilincimize kazıdığımızı herkes bilsin. Nasıl bir haksızlığa uğradığımızı, nasıl bir hukuksuzluğa uğradığımızı tüm Türkiye biliyor. Bütün Türkiye defalarca gözaltına alındığımızı gördü. Sadece direnişi kırmak için arkadaşlarımızı akşam alıyorlar, birkaç saat sonra bırakmak zorunda kalıyorlar.

Dün yaşadığımız tutuklama, bu kadar hukuksuzluğun, adaletsizliğin zirve yaptığı Türkiye'de bile olmaz... Aylar önce atılmış tweetlerden halkı tahrik ediyormuş bizim arkadaşlarımız. Biz bunları tutukluyoruz diye karar çıkartacaksınız. Halkı siz tahrik ediyorsunuz. İnsanları aç bırakarak tahrik ediyorsunuz. Aylardır şu insanlar çoluğunun çocuğunun parası için mücadele etmek zorunda kalıyor. Alın terinin karşılığını almak için mücadele etmek zorunda kalıyor. Biz tahrik olmuyoruz. İki tane tweet atmış, durumlarını anlatmışlar, öfkelerini paylaşmışlar, başka işçilere buradaki gerçeği anlatmaya çalışmışlar. Neymiş, beyefendiler tahrik oluyorlarmış. Bakın, gerçekten akıl dışı bir tutuklamayla karşı karşıyayız. Bunu bütün Türkiye bilsin. İki arkadaşımız da bu zaferin baş mimarlarındandır. Bu mücadelenin en önünde gidenlerdendir. Dolayısıyla zaferimiz onların zaferi olacaktır. Onların da bu zaferi bizimle beraber kutlamasını bekliyoruz."

Sendika avukatlarının Yıldızlar SSS Holding yetkilileriyle görüşmesi sürüyor. Görüşme sonucunda, 15 kişilik heyetler halinde işçilerden imza alınacak. İmza işleminin tamamlanmasının ardından işçilerin hesaplarına alacaklarının yatırılması bekleniyor.

İşçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi devam ediyor.