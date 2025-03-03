Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Eylemlerini Sürdürüyor

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerini sürdürürken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Çayırhan Maden Ocağı'na gelerek direnen işçilerle beraber iftar yaptı.

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerinin 100'üncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı aldı. 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, dün akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak.

Madenin girişinde de 100'e yakın enerji işçisi yer üstünde "Enerji vatandır vatan satılmaz" sloganı atarak eylemlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap direnen madencilerin yanına gelerek desteklerini bildirdi. Başkanlar iftarlarını Çayırhan Maden Ocağı'nda yaptı.