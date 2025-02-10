Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yeniden Yürüyüşe Geçti

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA : Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, Beypazarı'ndan Ankara'ya yeniden yürüyüş başlattı. Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, "Biz artık erteleme ve oyalama değil, bu karardan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Gelin bu milli servetimize hep birlikte sahip çıkalım" dedi. İşçilerin Beypazarı'ndan başlattıkları ve Ankara Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası önünde son bulmasını planladıkları yürüyüşün üç gün sürmesi öngörülüyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı, 20 Kasım 2024'te eylem başlatan maden işçileri, eylemin 9'uncu gününde Nallıhan'dan Ankara'ya yürüyüş kararı almıştı. İşçiler, Beypazarı'na ulaştıkları sırada, hükümet yetkililerinden "varlık satışının 3 ay ötelendiğini ve 4 Mart 2025 tarihine ertelendiğini" öğrendikten sonra yürüyüşe ara vermişlerdi.

Maden işçileri, ara verdikleri yürüyüşe bugün Beypazarı'dan yeniden başladı.

"Türkiye sesimizi duydu ama Bakanlık duymadı"

Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, yürüyüş öncesi yaptığı basın açıklamasında, aylardır bu büyük hatadan dönülmesi için çırpındıklarını belirterek, "Görünen o ki Türkiye sesimizi duydu ama Bakanlık duymadı. Kasım ayında Ankara'ya başladığımız yürüyüşümüze Aralık ayında yapılacak özelleştirmenin Mart ayına ertelenmesiyle tüm iyi niyetimiz ve samimiyetimizle ara verdik. Ama o gün de söyledik, bizler bu özelleştirme adı altındaki varlık satışı iptal edilene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Bu sürede, "Bakanlık bizlerle gerekli müzakereleri yapacak, tüm verileri hakkaniyetle değerlendirip özelleştirme ve satış kararından tamamen vazgeçecektir" dediklerini anlatan Başkan Akçul, "Yüce gönüllülükle, bağlı olduğumuz Devletimiz, işçisinden yana tavır alır, işçiye ve yöreye zarar verecek bu uygulamadan vazgeçer diye ümit ettik. Çünkü bizim Devletimiz işçisini korur, emekçiyi gözetir, haklıdan mağdur yaratmaz, yöre insanının aleyhine bir şey yapmaz inancıyla doluyduk. 'Ortada bir yanlış var ve yanlış hesap, Bağdat'tan döner' demiştik. Ama maalesef aylardır işçinin kapısını çalan yok, müzakere yok, sonuç yok" diye konuştu.

"Lojmanları boşaltma süresi olarak belirledikleri 4 ayı, 12 aya çıkarmışlar"

Şartnamede iki, üç maddede değişikliğe gidildiğini söyleyen Akçul, "Müjde gibi açıklanan bu maddelerde, işçi sayısı 2 bin 50 olarak belirtilip, sözüm ona güvence verilmiş. Ama kazanılmış haklarla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamış. Lojmanları boşaltma süresi olarak belirledikleri 4 ayı, 12 aya çıkararak lojman sakinlerine lütufta bulunmuşlar. Bu nasıl bir iyileştirme, nasıl bir düzenleme? Bizim aklımızı mı hafife alıyorlar, yoksa ağzımıza bir parmak bal mı çalıyorlar? Bu, bir parmak bal bile değil. Bu olsa olsa bir parmak daha zehir. Biz bu zehri yutmayacağız. Göz göre göre kendimizi ateşe attırmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bugün vazgeçersek, yarın çocuklarımız hesap sorar"

Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Çayırhan'ın çığlığını bütün Türkiye'nin duyduğunu belirterek, "Burası bizim işimiz, alın terimiz, geleceğimiz, ekmek teknemiz. Bugün vazgeçersek, yarın çocuklarımız hesap sorar. Varlık satışı ve özelleştirmeye karşı yürüyüşümüzü yeniden başlatıyoruz. Arkadaşlarımızla ortak aldığı karar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na kadar yürüyüp, sesimizi oradan bir kez daha duyurmak. Biz artık erteleme ve oyalama değil, bu karardan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Gelin bu milli servetimize hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

Yürüyüş üç gün sürecek

Akçul'un açıklamasından ardından, yaklaşık 750 kişiden oluşan maden ve termik santral işçisi, Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüşe başladı.

İşçilerin yürüyüşüne, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaoğlu ve Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da destek verdi. Ellerinde, "Madenlerimize sahip çıkalım", "Varlık Satışına Hayır" ve "Özelleştirmeye Dur De" dövizleri taşıyan işçiler, "Enerji Vatandır Vatan Satılmaz", "Bizim alın terimiz sizin sözünüzden büyüktür" ve "Madenlerimize sahip çıkalım" şeklinde sloganlar attı.

İşçilerin Beypazarı'ndan başlattıkları ve Ankara Özelliştirme İdaresi Başkanlığı binası önünde son bulmasını planladıkları yürüyüşün üç gün sürmesi öngörülüyor.