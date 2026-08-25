Maden işçilerinden Bakanlık görüşmesi: Müzakere masası talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maden işçilerinden Bakanlık görüşmesi: Müzakere masası talebi

Maden işçilerinden Bakanlık görüşmesi: Müzakere masası talebi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçileri, alacakları için Bakanlık yetkilileriyle görüştü; şirketle hakemli müzakere masası kurulmasını talep etti, sonuç alınamazsa Cumhurbaşkanlığı'na yürüyeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle sürdürdükleri eylem kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Görüşmede Bakanlığın, şirkete uygulanabilecek tüm yaptırımları uyguladığı bilgisinin verildiği aktarıldı. İşçiler, şirketle Bakanlığın hakemliğinde müzakere masası kurulmasını talep etti. İşçiler, sonuç alınamaması halinde Cumhurbaşkanlığı'na yürüme kararlarının da sürdüğünü açıkladı.

Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş'te çalışan Bağımsız Maden-İş Sendakası'na üye işçilerin temsilcileri, sendika yöneticeleri ve avukatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, işçiler, 28 Nisan'da üç bakanlığın huzurunda şirket tarafından verilen sözleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporu gündeme getirdi.

Görüşmeye katılan Bağımsız Maden İş yöneticilerinden Volkan Çetin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tarcan ile ilk kez görüştüklerini belirterek, Bakanlık yetkililerinin şirkete uygulanabilecek bütün yaptırımların uygulandığını ve uygulanmaya devam edileceğini söylediğini aktardı.

Çetin, görüşmede şirketle kendilerinin aynı masaya oturtulmasını ve Bakanlığın da hakem olarak yer almasını talep ettiklerini belirterek, "Bu talebimize sıcak baktılar. Bunu düşüneceklerini, şirketle görüşeceklerini ve böyle bir ortam oluşturabilirlerse oluşturmaya çalışacaklarını söylediler. Bizim haklılığımızın farkında olduklarını söylediler" dedi.

Müfettiş raporunda işçilerin lehine çıkan alacakların ödenmesi gerektiğini şirkete bildirdiklerini, ancak şirketin verdiği sözün arkasında durmadığını kaydeden Çetin, "Bakan Yardımcısı neden burada olduğumuzu sordu. Biz de 'Sizin yanınızda söz verdiler. Bu adamların madenlerinin hepsi Enerji Bakanlığına bağlı. Bu işin takipçisi olacağınıza söz verdiğiniz için buradayız' dedik" ifadelerini kullandı.

"BİR NETİCE ALANA KADAR BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İşçilerden Sinan Koçak da görüşmede, 28 Nisan'daki toplantıyı hatırlattıklarını belirterek, şirketin üç bakanlığın huzurunda ihtilafsız alacakları 15 Mayıs'a kadar ödeyeceği, ihtilaflı alacakların ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin raporu doğrultusunda ödeneceği yönünde söz verdiğini aktardı.

Müfettiş raporu hazırlanmasına ve şirketle defalarca görüşülmesine rağmen rapor kapsamındaki ödemelerin yapılmadığını belirten Koçak, 15 Mayıs'ta yapılmayan ödemelerin 4 Haziran'da yapıldığını, ancak ihtilafsız alacakların bir bölümünün de halen ödenmediğini söyledi. Koçak, son direniş sürecinde bazı işçilere kısmi ödemeler yapıldığını, ancak hala alacaklarını alamayan işçiler bulunduğunu belirterek, Bakanlık yetkililerinin kendilerine sürecin takipçisi olduklarını ve şirket hakkında gerekli yaptırımların uygulandığını söylediğini belirtti.

Koçak, Bakanlığın bir müzakere zemini oluşturmak için çalışma yapacağını ve kendilerine en kısa sürede olumlu ya da olumsuz yanıt verileceğinin belirtildiğini kaydetti. "Bir netice alana kadar, en azından bir müzakere zemini, bir müzakere masası oluşacak ya da oluşmayacak cevabı alana kadar beklemeye devam edeceğiz" diyen Koçak, mevcut eylem takvimlerinin de sürdüğünü söyledi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NA YÜRÜME KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR"

Koçak, sonuç alınamaması halinde Cumhurbaşkanlığı'na yürüme kararlarının sürdüğünü de açıkladı ve Cumhurbaşkanı'na ulaşmak istemelerinin nedenini ise şirketin kamuoyuna ve Cumhurbaşkanlığı'na yanlış bilgi vermesi olduğunu belirtti. Koçak, 28 Haziran'da bazı ödemelerin yapılmasının ardından şirket tarafından kamuoyuna "Doruk Madencilik çalışanlarına tüm ödemelerin yapıldığı" yönünde açıklama yapıldığını hatırlattı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 1 Mayıs'ta Ankara'da eylem yapan madencilerin sorunlarının çözüldüğü ve alacaklarının ödendiği yönünde açıklama yaptığını ifade etti.

Koçak, "Bizim Cumhurbaşkanı'na gitme amacımız da Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi verildiğini, gerek firma gerek bakanlıklar, yani o bilgiyi kim verdiyse bu bilginin yanlış olduğunu söylemek" dedi. İşçilerin ellerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve alacak kalemleri ile miktarlarının yer aldığı resmi evrakların bulunduğunu belirten Koçak, bu belgeleri Cumhurbaşkanı'na sunmak istediklerini söyledi.

Sinan Koçak, Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşme taleplerine ilişkin henüz olumlu bir yanıt gelmediğini belirterek, "Öyle bir talebimiz var" dedi.

Kaynak: ANKA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Gümüş A.Ş, Madencilik, TRT Tabii, Elazığ, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden işçilerinden Bakanlık görüşmesi: Müzakere masası talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı Samsun'da fabrikada patlama anı kamerada: 2 yaralı
Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi Eurovision 2027 için ilk boykot kararı: Hollanda yarışmadan çekildi
Fransa’da liselerde cep telefonları yasaklandı Fransa'da liselerde cep telefonları yasaklandı
15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti 15 yaşındaki stajyer işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
İnşaatta sepetli vinç alev aldı biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı İnşaatta sepetli vinç alev aldı; biri atlayan, diğeri düşen 2 işçi yaralandı
Alanya’da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı Alanya'da otel denize atık su akıttı, suç duyurusu yapıldı
Galatasaray, Trabzonspor’un gündemindeki golcüye talip oldu Galatasaray, Trabzonspor'un gündemindeki golcüye talip oldu
Gençlerbirliği’nden Montella’ya çağrı: Milli takıma kaleci önerimiz ektedir Gençlerbirliği'nden Montella'ya çağrı: Milli takıma kaleci önerimiz ektedir
İddia vahim Köpeğini gezdiren küçük kızı bıçakladı, annesinin kolunu kırdı İddia vahim! Köpeğini gezdiren küçük kızı bıçakladı, annesinin kolunu kırdı

16:31
Süper Lig devi 22’lik yıldızı kaptı Yarın İstanbul’a geliyor
Süper Lig devi 22'lik yıldızı kaptı! Yarın İstanbul'a geliyor
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
15:49
Yazışmalar paylaşıldı Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
Yazışmalar paylaşıldı! Günübirlik iş arayan üniversiteli genç kıza ahlaksız teklif
15:38
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim
15:22
Ne bu hal Oosterwolde Yüzünden düşen bin parça
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça
15:21
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahlat’taki programa damga vuran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri
14:11
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı
Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
13:55
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 16:36:36. #7.13#
SON DAKİKA: Maden işçilerinden Bakanlık görüşmesi: Müzakere masası talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement