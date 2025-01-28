Maden Kazası Raporu 110 Gün Gecikti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç'teki maden kazasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun yayınlaması gereken raporun son teslim tarihinin üzerinden 110 gün geçmesine rağmen yayınlanmamasına tepki gösterdi. Konuya ilişkin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u göreve çağırdığını belirten Yavuzyılmaz, "AK Parti işine gelmeyen kanıtların da yer aldığı raporu tamamlatmıyor, teslim edilmesini engelliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç'teki maden kazasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun 18 Nisan 2024 tarihinde başlanmış olduğunu ancak komisyonun raporu son teslim etmesi gereken tarih olan 5 Ekim 2024 olmasına rağmen raporun teslim edilememesine karşı çıkarak TBMM Meclis Başkanlığı'nı göreve çağırdı. Yavuzyılmaz konuya ilişkin Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi.

" Murat Kurum'un asli kusuru buharlaştırıldı"

Yavuzyılmaz, vermiş olduğu dilekçeyi sosyal medya hesabından yayınlarken İliç'teki maden faciasına ilişkin soruşturmanın, Bolu'da 78 insanın can verdiği Grand Kartal oteline ilişkin soruşturma ile benzer yürütüldüğüne de değindi. Yavuzyılmaz, İliç'teki maden kazasında da asli kusurlunun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğunu belirten bilirkişi raporunu hazırlayan heyetin değiştirildiğini ve sonra kurulan bilirkişi heyetinin sunduğu raporda da Kurum'un kusurunun üstünün örtüldüğünü hatırlatarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kartalkaya ve İliç facialarında yürütülen soruşturmaların ortak yanı... AK Parti'nin bilirkişi süreçlerine müdahalesi... Peki İliç faciasının bilirkişi süreçlerine nasıl müdahale edildi? İliç bilirkişi heyeti raporunda; facianın ana nedenlerinden biri olarak tespit edilen altın madenindeki 2. kapasite artışına, ÇED olumlu kararı veren yetkilileri asli kusurlu buldu. Ardından dönemin Çevre Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla, ÇED Olumlu Kararı verilmesine 'olur' verdiği belgeyi ortaya çıkardık. Bunun üzerine AK Parti düğmeye bastı. Önce Murat Kurum'un faciada asli kusurlu olduğuna işaret eden bilirkişi raporunu hazırlayan heyet değiştirildi. Sonra yeni bilirkişi heyetine yeni rapor hazırlatıldı. Yeni raporda Murat Kurum'un asli kusuru buharlaştırıldı.

"110 gün geçmesine rağmen rapor ortada yok"

Şimdi de Meclis İliç Araştırma Komisyonu Raporu yok ediliyor. Raporun meclise sunulması gereken son tarihin üzerinden 110 gün geçmesine rağmen rapor ortada yok. AK Parti işine gelmeyen kanıtların da yer aldığı raporu tamamlatmıyor, teslim edilmesini engelliyor. Konuyla ilgili tekrar resmi başvuruda bulunduk. Meclis Başkanını görevini yapmaya çağırıyoruz."