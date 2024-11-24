Madencilerin Eylemi 96. Güne Girdi

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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA)- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi, 96'ıncı saatini geride bıraktı. Bölgede hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü. Direnen madenciler, "Beşinci günde, -5 derecede varlık satışına hayır" sloganı attı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda varlık satışı kararına karşı başlatılan madenci eylemi, 96'ıncı saatini geride bıraktı. 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler bölgede hava sıcaklığı -5 dereceye düşmesine rağmen eylemlerini sürdürüyor.

Yer altında madenciler kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken yer üstünde eylemlerini sürdüren işçiler ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Direnen madenciler maden bölgesinde yollara tuzlama çalışması yaptı. Bazı işçiler ise çadırlarda dinlenerek yeni günün direnişine hazırlandı. Bölgede hava sıcaklığının -5 dereceye düşmesi eylemcileri yıldırmadı. Direnen madenciler, "Beşinci günde, -5 derecede varlık satışına hayır" sloganı attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi direnişin sürdüğü maden sahasında işçilere yiyecek, çadır, mobil tuvalet ve mobil internet aracı desteği sağlamaya devam ediyor.