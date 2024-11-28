Madencilerin Özelleştirmeye Karşı Ankara Yürüyüşü Sürüyor

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(ANKARA)- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eyleminin 9'uncu gününde direnen işçilerin bugün Ankara'ya başlattıkları yürüyüş sürüyor. "Enerji vatandır, vatan satılamaz" sloganı atarak yürüyen işçiler, bu gece Ankara'nın Beypazarı ilçesine ulaşmayı planlıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi eylemlerini sürdürürken yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 9'uncu gününde Ankara'ya yürüyüş kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyen işçiler bu gece Ankara'nın Beypazarı ilçesine varmayı planlıyor. Beypazarı'nda bu gece mola verecek işçiler, yarın Ankara'nın Ayaş İlçesi'ne doğru yürüyüşe devam edecek. İşçiler, yürüyüşün üçüncü gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ulaşmayı planlıyorlar.

TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu yürüyüş esnasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Beypazı'nda bu akşam mola veriyoruz. Yarın da Beypazı'ndan Ayaş'a kadar Ondan sonra da Ankara'ya kadar. Program bu. Bunu bilmenizi istiyorum. Yolunuz açık olsun. Kazasız belasız yürüyüşümüzün devam etmesi için sağduyulu davranan hem emniyetçi arkadaşlarımıza hem sizlere çok teşekkür ediyorum. Ergün Atalay'ın hepinize selamları var. Kendisi de bizim yürüyüşümüze, Beypazarı'na üç dört kilometre kala katılacak. Kendisini buradan saygıyla selamlıyoruz.

Çayırhan, Nallıhan, Beypazarı halkı da bizimle beraber olmak istiyorlar. Bize katılmak, bize destek vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz. Yoldan geçen kamyonlar, otobüsler bizlerin bu haklı direnişine destek veriyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki, bu sürecin bir an önce sonuçlanması için sesimize, yürüyüşümüze kulak verirler. Mücadeleye devam diyoruz.

Değerli arkadaşlar, HARB-İŞ Genel Merkezi yöneticileri bizimle yürüdüler. Nallıhan Belediye Başkanımız Ertunç Güngör bizimle yürüdü. Tarihe not düştü bence. Kendisine çok teşekkür ediyorum sizlerin adına, iyi ki varsınız Sayın Başkanım."