Madencilik Ormansızlaşmanın Nedenleri Arasında - Son Dakika
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Madencilik Ormansızlaşmanın Nedenleri Arasında

WRI raporuna göre, 2001-2020 yıllarında madencilikten kaynaklı ormansızlaşma, 11 ülkede yoğunlaştı.

23.10.2024 15:48
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Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), 2001-2020 yıllarında dünyada madencilik kaynaklı ormansızlaşmanın yüzde 90'ının, 11 ülkede gerçekleştiğini duyurdu.

WRI, madenciliğin ormansızlaşmaya etkisine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 21. yüzyılın başından bu yana kömür, demir, endüstriyel mineraller ve diğer metallere yönelik artan talep nedeniyle madenciliğin yüzde 52 arttığı bildirildi.

Maden çıkarma işleminin bazı durumlarda ormanların zarar görmesine neden olduğu belirtilen raporda, 2001'den 2020'ye kadar madencilik ve ilgili faaliyetler nedeniyle yaklaşık 1,4 milyon hektar ağacın kaybedildiği, bunun da yaklaşık "Karadağ büyüklüğünde" bir alana tekabül ettiği aktarıldı.

Raporda madenciliğin ormanlara, özellikle de tropikal yağmur ormanlarına giderek daha fazla girdiğine dikkat çekildi.

Altın ve kömür madenciliğinin, madencilik kaynaklı ormansızlaşmanın yüzde 70'inden fazlasını oluşturduğu belirtildi.

Bu dönemde madencilik kaynaklı ormansızlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ının 11 ülkede meydana geldiğine işaret edilen raporda, Endonezya'nın 370 bin hektar alanla ilk sırada yer aldığı, onu da 170 bin hektarla Brezilya'nın takip ettiği kaydedildi. Diğer ülkeler ise Rusya, ABD, Kanada, Peru, Gana, Surinam, Myanmar, Avustralya ve Guyana şeklinde sıralandı.

Raporda ayrıca, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) araştırmasının, 2001-2019 yıllarında dünyadaki kömür kaynaklı ağaç kaybının yüzde 20'sinin ABD'de yaşandığını gösterdiği ifade edildi.

Madenciliğin ormana bağımlı yerel halkları da olumsuz etkilediği belirtilen raporda; bu yerel toplulukların gıda, su, yakacak odun ve ilaçları doğrudan ormanlardan temin ettiğine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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