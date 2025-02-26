Madımak Katliamında Adalet Beklentisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Aileler ve tüm insanlık, 32 yıldır Madımak Katliamı'nda adalet beklerken bu katliamda adı geçenler birer birer tahliye ediliyor. Biz, hukuk devletinin tüm ilkelerini çiğneyen bir iktidardan zaten adalet beklemiyoruz, o adaleti biz sağlayacağız. Elbet bu katliamın sorumluları, iktidarın aparatı olan yargıda değil, gerçek adalet önünde hesap verecekler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Madımak Katliamı davasında hüküm giyenlerin tahliye edildiğini belirterek, sosyal medya hesabından bu tahliyelere tepki gösterdi. Karasu'nun paylaşımı şöyle:

"Aileler ve tüm insanlık, 32 yıldır Madımak Katliamı'nda adalet beklerken bu katliamda adı geçenler birer birer tahliye ediliyor. Düzmece davalarla içeri atılan onlarca kişi cezaevlerinde tutulurken, Madımak davasında hüküm giyen mahkumlar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) terörle mücadelede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar hariç, suç tarihine göre 30-36 yıl sonra tahliye edilmelerine ilişkin kararı doğrultusunda; Sivas, Tokat, Bolu, Kırıkkale ve Kocaeli cezaevlerinden ellerini kollarını sallayarak serbest bırakılmaya başlandı.

2 Temmuz 1993'te yaşananları 'terör eylemi' olarak nitelendiren AYM, sanıkların herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarını tespit edememesi, bu mahkumların terör suçlusu sayılamayacaklarına hükmetti. Gerçek katiller yargılanmamışken, sanıklar birer birer affedilip salınırken, firariler yurt dışında cirit atarken susanlar, bütün bunlara göz yumup alkışlayanlar bize adalet dersi vermeye kalkmasın. Biz, hukuk devletinin tüm ilkelerini çiğneyen bir iktidardan zaten adalet beklemiyoruz, o adaleti biz sağlayacağız. Elbet bu katliamın sorumluları, iktidarın aparatı olan yargıda değil, gerçek adalet önünde hesap verecekler. Ama tarih ve insanlık bu suçu işleyenleri, azmettirenleri asla affetmeyecek. Korkunç olan adaletsizliğin kendisi değil, ona sessiz kalmaktır. Biz insanlık ve adalet adına hiç susmayacağız, asla affetmeyeceğiz."