Madleen Gemisinde Türk Vatandaşları Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Madleen Gemisinde Türk Vatandaşları Tehlikede

09.06.2025 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri, İsrail'in müdahale ettiği Madleen gemisindeki vatandaşların durumunu takip ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in müdahale ettiği "Madleen" gemisindeki vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin, geminin karaya varmasının ardından vatandaşların bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek, "'Madleen' adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir." bilgisini paylaştı.

Kaynaklar, vatandaşların yakınlarına düzenli olarak bilgi verildiğini kaydetti.

"Madleen" gemisine müdahale

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Telegram hesabından gece saatlerinde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Madleen" gemisine müdahale ettiği belirtilerek, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Madleen, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madleen Gemisinde Türk Vatandaşları Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar Bartın'da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
Bilecik’te asırlık gelenek sürdü: Yağmur ve şükür duasına onlarca kişi katıldı Bilecik'te asırlık gelenek sürdü: Yağmur ve şükür duasına onlarca kişi katıldı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan’ın cansız bedeni bulundu Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu

12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
19:49
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı!
19:27
Morata neden İspanya Milli Takımı’nda oynamıyor Fuente’den açıklama
Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynamıyor? Fuente'den açıklama
19:12
Arda Turan Shakhtar Donetsk’e milli golcüyü istiyor
Arda Turan Shakhtar Donetsk'e milli golcüyü istiyor
19:02
Herkes merak ediyordu Osimhen, Al Hilal’in teklifine son kararını verdi
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi
18:16
Görüntüler mide bulandırdı Adana’da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
Görüntüler mide bulandırdı! Adana'da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
18:14
Inter’de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 14:04:08. #7.13#
SON DAKİKA: Madleen Gemisinde Türk Vatandaşları Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.