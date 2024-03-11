Madrid'de 11 Mart terör saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanı: Biz gelecek nesiller için çalışan bir iktidarız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye gitmek için çalıştıklarını belirterek, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştıklarını söyledi. Yumaklı, Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için daha çok çalışacaklarını ve 2053 ve 2071 hedeflerinin olduğunu vurguladı. Ayrıca, uzay çalışmaları ve savunma sanayisi gibi konularda da Türkiye'nin ilerleme kaydettiğini belirtti. Cumhur İttifakı'nın bir gönül birlikteliği olduğunu vurgulayan Yumaklı, Polatlı'da Cumhur İttifakı adayına destek vereceklerini ifade etti.