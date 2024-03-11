Madrid'de 11 Mart terör saldırılarının 20. yılında anma törenleri düzenlendi

İspanya'nın başkenti Madrid'de 11 Mart 2004'te 4 trende bombaların patlatılmasıyla yapılan ve 192 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının mağdurları anıldı.
11 Mart terör saldırılarının 20. yılında Madrid'de farklı noktalarda anma törenleri düzenlendi.
Ayrıca saatler 12.00'ı (TSİ 14.00) gösterdiğinde İspanya'daki tüm belediyelerde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Diğer yandan Madrid'deki Kraliyet Koleksiyonları Galerisi'nde düzenlenen törene, Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İspanyol siyasi lideri katıldı.
11 Mart saldırısı
Terör örgütü El Kaide üyesi olduğu açıklanan teröristlerce, 11 Mart 2004'te Madrid'deki 4 banliyö treninde 4 dakika içinde 10 bombanın patlatılması sonucu 192 kişi hayatını kaybetmiş, 1800'den fazla kişi yaralanmıştı.
11 Mart saldırılarının zanlılarını bulmak için Madrid'in Leganes ilçesindeki bir apartmana 3 Nisan 2004'te yapılan polis baskınında ise teröristlerin bulundukları daireyi patlatarak intihar etmeleri sonucu içerideki 7 terörist ile 1 güvenlik görevlisi ölmüştü.
Saldırıyla bağlantılı olarak yargılananlardan, çoğu Fas asıllı 22 kişi ceza alırken, mevcut durumda bunlardan 3'ü (2 Faslı, 1 İspanyol) cezaevinde bulunuyor.
Avrupa tarihinin en büyük terör saldırısından iki hafta sonra, 25 Mart'ta, bir karar alan Avrupa Konseyi, 11 Mart'ı "Uluslararası Terör Mağdurları Günü" olarak ilan etmişti.
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