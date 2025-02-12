Maduro'dan Filistin İçin Barış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maduro'dan Filistin İçin Barış Çağrısı

Venezuela Başkanı Maduro, Filistin'de saldırıların sona ermesi için barış çağrısında bulundu.

12.02.2025 05:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin'de barış çağrısında bulunarak saldırıların son bulmasını istedi.

Ülkesindeki özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, "Adaletsizliği bırakın. Eski ve yeni sömürgecilik anlayışına son verin; var olma ve gelişme hakkı üstün gelsin. Artık 21. yüzyıldayız, tehditlerin, camilere ve evlere bomba yağdırmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Maduro, isim vermeden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, başta Gazze olmak üzere Filistin'in tamamında barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Simon Bolivar Kurtarıcı Yasası çalışmalarına da değinen Maduro, şunları söyledi:

"Bu ülke, seçimlerin Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu sükuneti bozmak için kullanılmasına izin vermemelidir. Venezuela, inşa ettiği gibi gerçekten sağlam ve güçlü bir demokraside ilerlemeye devam etmelidir. Seçimlere katılmak isteyen herkes anayasaya sadık kalmak zorundadır. Kim seçimlere girerse girsin, halka bağlı kalmak zorundadır."

Maduro, Türkiye ile ilişkilerine de değinerek iki ticaret fuarı düzenleyeceklerini, Venezuela'nın ihracat kapasitesini artırmak için yüzlerce Venezuelalı iş insanının katılımıyla hazırlıklar yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nicolas Maduro, Venezuela, Orta Doğu, Filistin, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maduro'dan Filistin İçin Barış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Aralarında İstanbul’un da olduğu 4 kentte eğitime ara Aralarında İstanbul'un da olduğu 4 kentte eğitime ara
22:50 Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi
22:37 ABD, Eylem Tok’u ve oğlu Timur Cihantimur’u Türkiye’ye iade etmeye karar verdi ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye karar verdi
22:13 Seçtiği şarkı gündem oldu Malezya Başbakanı İbrahim’den bomba Erdoğan paylaşımı Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
20:49 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu 2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
09:24 Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
09:22 Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı Kırmızı kart gören futbolcu hakemi bıçakladı
09:18 Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar Erdoğan yeni hedefi duyurdu: 10 milyar dolar
08:57 Survivor’da Çılgın Sedat’a saldıran Adem Kılıçcı’nın akıbeti belli oldu Survivor'da Çılgın Sedat'a saldıran Adem Kılıçcı'nın akıbeti belli oldu
08:55 DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 07:26:26. #1.13#
SON DAKİKA: Maduro'dan Filistin İçin Barış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.