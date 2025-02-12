Maduro'dan Filistin İçin Barış Çağrısı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin'de barış çağrısında bulunarak saldırıların son bulmasını istedi.

Ülkesindeki özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, "Adaletsizliği bırakın. Eski ve yeni sömürgecilik anlayışına son verin; var olma ve gelişme hakkı üstün gelsin. Artık 21. yüzyıldayız, tehditlerin, camilere ve evlere bomba yağdırmanın zamanı değil." ifadelerini kullandı.

Maduro, isim vermeden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, başta Gazze olmak üzere Filistin'in tamamında barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Simon Bolivar Kurtarıcı Yasası çalışmalarına da değinen Maduro, şunları söyledi:

"Bu ülke, seçimlerin Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu sükuneti bozmak için kullanılmasına izin vermemelidir. Venezuela, inşa ettiği gibi gerçekten sağlam ve güçlü bir demokraside ilerlemeye devam etmelidir. Seçimlere katılmak isteyen herkes anayasaya sadık kalmak zorundadır. Kim seçimlere girerse girsin, halka bağlı kalmak zorundadır."

Maduro, Türkiye ile ilişkilerine de değinerek iki ticaret fuarı düzenleyeceklerini, Venezuela'nın ihracat kapasitesini artırmak için yüzlerce Venezuelalı iş insanının katılımıyla hazırlıklar yapıldığını kaydetti.