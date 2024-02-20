Balıkesir'in Edremit ilçesinde, TRT ses sanatçısı İsmail Özkan tarafından organize edilen "Magazin Gazetecileri Kazdağı Buluşması" kapsamında Türkiye ve Ege Bölgesi Magazin Gazetecileri Derneğinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kazdağları'nın eteklerinde keşkek dövdü.
Güre Mahallesi'ndeki bir termal butik otelde konuk edilen magazin gazetecileri, bölgedeki tarihi ve kültürel alanları da gezdi. Kazdağları Etnografya Müzesi'ni ziyaret eden magazin gazetecileri, bölgenin 4 bin yıllık tarihine tanıklık etme fırsatı buldu.
Sanatçı İsmail Özkan'ın konser verdiği geceye onur konuğu olarak katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı açıklamada, Balıkesir'i daha iyi tanıyıp tanıtmalarını istedi.
"Hava atmak için istediğiniz yere gidin ama hava almak ve gastronomide gerçekten zirveye ulaşmak istiyorsanız Balıkesir'e gelin." diyen Yılmaz, konuklardan Balıkesir'in tarihi ve kültürel özelliklerini, zeytinyağı, peynir, bal gibi ekonomik değerlerinin tanıtımı için destek istedi.
Otel işletmecisi Hasan Demiraslan da güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Hem İstanbul hem İzmir'in magazin dernek başkanlarını ve yönetimlerini ağırlıyoruz. Kazdağları çok özel bir nokta; muhteşem oksijeniyle, doğasıyla. Kazdağları'nda misafirlerimizle güzel bir turizm turu yaptık. Doğayı gezdik, kekik topladık, birlikte yemekler yaptık, keşkek dövdük." ifadesini kullandı.
İsmail Özkan ise uzun yıllardır magazin gazetecileri camiasında yaptıkları çalışmalarla, konserlerle, albümlerle birçok ilke imza attıklarını dile getirdi.
Bir Balıkesirli olarak birçok değerli isimle, duayen usta yazar kalemle bir araya gelme imkanı bulduğunu anlatan Özkan, "Bir 'vefa gecesi' adı altında Türkiye ve Ege Magazin Gazetecileri Derneğinin çok değerli üyeleriyle ve başkanlarıyla bir araya geldik. Kazdağları'mızın, bölgemizin bu muhteşem atmosferinde güzel bir tatil, güzel bir gezi oldu. Onların bu bölgeyi daha iyi tanımaları adına hem kültürel hem doğal güzelliklerini yakinen tanımaları adına güzel bir buluşma oldu." diye konuştu.
Gecenin sonunda Türkiye Magazin Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Sarıkaya ve Ege Magazin Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esat Erçetingöz, organizasyonu gerçekleştirenlere plaket vererek teşekkür etti.
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