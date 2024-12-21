Magdeburg'da Noel Pazarı'na Otomobil Daldı: 2 Ölü, 60 Yaralı

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BERLİN, 21 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın orta kesimindeki Magdeburg kentinde cuma günü akşam saatlerinde bir otomobilin Noel pazarına hızla girmesi sonucu biri yetişkin biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 60'ın üzerinde kişi de yaralandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "Kalbimiz hayatını kaybedenler ve aileleriyle birlikte. Onların ve Magdeburg sakinlerinin yanındayız" dedi.

ARD kanalına konuşan Saxony-Anhalt eyaletinin başbakanı, şüphelinin 2006 yılından bu yana Almanya'da yaşayan ve Saxony-Anhalt'ta çalışan Suudi Arabistanlı bir doktor olduğunu söyledi. 15 yaralının durumunun ciddi olduğunu kaydeden başbakan, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Haber ajansı DPA, tutuklanan araç sürücüsünün poliste aşırıcılık yanlısı İslamcı kaydının bulunmadığını bildirdi.

Spiegel'e göre siyah BMW marka aracın yaklaşık saat 19.04'te kalabalığın arasına daldığı bildirildi. Yerel Mitteldeutsche Zeitung gazetesi, görgü tanıklarının anlattığına göre sürücünün "tüm pazar alanında zikzak çizdiğini" yazdı. Polis, otomobilin "Noel pazarında en az 400 metre yol katettiğini" açıkladı.

Magdeburg'un belediye binası yakınında bulunan Noel pazarı olayın ardından kapatıldı. Yaralılara yardım etmek üzere ambulanslar hazırda bulundurulurken, itfaiye görevlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda acil durum görevlisi sevk edildi.

Yaklaşık 237.000 kişinin yaşadığı Magdeburg, Berlin'in yaklaşık 150 kilometre batısında Saxony-Anhalt eyaletinde bulunuyor.

Benzer bir trajik olayda yaklaşık 8 yıl önce 19 Aralık 2016'da bir İslamcı teröristin Berlin'deki Noel pazarına kamyonla dalması sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 70'ten fazla kişi yaralanmıştı. İtalya'ya kaçan saldırgan en sonunda polis tarafından vurulmuştu.