Magdeburg\'da Noel Pazarında Ölümcül Saldırı

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MAGDEBURG, 22 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın orta kesimlerinde yer alan Magdeburg kentindeki Noel pazarında bir aracın kalabalığa dalması sonucu aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Cuma akşamı gerçekleşen saldırıda 200'den fazla kişi de yaralandı. Magdeburg kentinde cumartesi günü pek çok noktada saldırıda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.