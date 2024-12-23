Magdeburg'da Yabancılara Saldırılar Arttı - Son Dakika
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Magdeburg'da Yabancılara Saldırılar Arttı

Noel pazarı saldırısının ardından Magdeburg'da yabancılara yönelik fiziksel ve sözlü saldırılarda artış yaşandı.

23.12.2024 16:53
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Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla düzenlenen saldırının ardından Magdeburg şehrinde yabancılara yönelik saldırılarda artış olduğunu bildirildi.

Şiddet Önleme Danışma Merkezi (SALAM) ve Saksonya-Anhaltlı Göçmen Örgütleri (Lamsa) tarafından yapılan açıklamada, Noel pazarı saldırısının ardından şehirde "yabancı görünümlü" insanların aşağılanması ve saldırıya uğraması vakalarında önemli bir artış kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların ardından kentte göçmen kökenliler için son derece düşmanca bir atmosfer oluştuğu belirtildi.

Birçok yerde sözlü ve fiziki saldırılar yaşandığı kaydedilen açıklamada, Müslüman olarak sınıflandırılan göçmenlere "terörist", "suçlu" ve "serseri" denilerek hakaret edildiği, üzerlerine tükürüldüğü ve tartaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, pazar günü aşırı sağcıların Magdeburg'da çok sayıda göçmeni kovaladığını, çalışanlara ve dernek üyelerine yönelik saldırı, tehdit ve hakaret ettiği aktarıldı.

Olay

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Magdeburg'da Yabancılara Saldırılar Arttı - Son Dakika

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