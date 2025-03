Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) "Kent Uzlaşısı" operasyonu nedeniyle tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, ANKA'ya açıklama yaptı. Anjiyodan sonra Mahir Polat'ın tekrar Silivri'ye cezaevine götürüldüğünü belirten Erdem, "Hakimlikte tutukluluğunun sağlığı üzerinde çok olumsuz etkiler gösterebileceğini, kalp krizi riskini tetikleyebileceğini söyledik. Nitekim çarşamba günü ilk yüksek tansiyon vakasıyla karşı karşıya kaldık.. Cumartesi gecesi de daha yüksek bir tansiyon ile hastaneye sevk edildi, 24-11 olacak şekilde... Bu çerçevede bile Mahir Bey'in tahliyesinin gerektiğini, adli kontrol tedbirleri çerçevesinde tahliyesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

19 Mart operasyonlarıyla tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşmış, önce cezaevi revirine sonra Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Muayenelerin ardından tekrar cezaevine götürülen Polat, dün gece yine yüksek tansiyona dayalı rahatsızlığı üzerine Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış tedavi altına alınmıştı. Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Mahir Polat'ın son durum hakkında Anka Haber Ajansı'na konuştu. Erdem şunları söyledi:

"Mahir Bey Marmara Kapalı Ceza İnfaz kurumuna sevk edildi"

Sondan başlayarak gidelim bu süreçte epey bir gelişme oldu. Bende epey bir bilgi aktardım. Şu an Mahir Bey Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden çıkarılıp taburcu edilip Marmara Kapalı Ceza İnfaz kurumuna sevk edildi. Şu an cezaevinde kendisi. Bundan önce ne olmuştu ya aslında biraz temas etmek gerekir. Bir haftadır Mahir Bey malum olduğu üzere tutuklu. Tutuklandığı aşamadan öncesinde biz esasında Mahir Bey'in sağlık durumuyla ilgili tüm belgeleri soruşturma makamlarına sunmuştuk. Sulh Ceza hakimliğine sevk edildiğimizde de bu hususu belirttik. Tutukluluğunun kendi sağlığı üzerinde çok olumsuz etkiler gösterebileceğini, kalp krizi riskini tetikleyebileceğini söyledik. Nitekim çarşamba günü ilk yüksek tansiyon vakasıyla karşı karşıya kaldık. Bu yüksek tansiyonla bağlantılı olarak bir göğüs ağrısı da gerçekleşti çarşamba günü 18-11 hastaneye kaldırıldı. Bundan sonrasında o akşam Silivri'de devlet hastanesine bir müdahale gerçekleşti ve tansiyonu düşürdükten sonra yeniden cezaevindeki koğuşuna alındı. Biz bunun ardından ertesi gün hem tutukluya itirazımızı yaptık hem de bu gerçekleşen olayı suç ceza hakimliğine itirazımızı da bildirdik. Savcılıkla yaptığımız görüşme doğrultusunda da tam teşekküllü bir hastaneye sevkini talep ettik ki bütün yönleriyle Mahir Bey'in sağlık durumu tespit edilebilsin.

"Yüksek bir tansiyon ile hastaneye sevk edildi 24-11 olacak şekildi"

Şuna da işaret etmek gerekir bu bağlamda. Mahir Bey'in yalnızca kalbindeki damar tıkanıklığı ve bununla bağlantılı kalp rahatsızlıkları yok bunun yanında uyku apnesi sorunu var tiroit kanseri tedavisi gördü düzenli ped çekimi gerçekleşiyor ve kapalı alan korkusu söz konusu klostrofobi söz konusu. Dolayısıyla bunların hepsinin bütünü elbette Mahir Bey'in tüm sağlık durumunu etkiliyor. Biz bunların tamamının değerlendirilebileceği bir rapor alınmasını istedik doğrusu. Bununla bağlantılı olarak biz bu talepte bulunduktan sonra perşembe günü savcılık bizim bu talebimiz cuma günü kabul edip cezaevine tam teşekküllü hastaneye sevki için yazı gönderdi. Biz bunu beklerken cumartesi gecesi yeniden yüksek bir tansiyonla bu kez çarşamba günü yaşananlar daha yüksek bir tansiyon ile hastaneye sevk edildi 24-11 olacak şekildi. Önce revirde 23-24 seviyesinde tutulabilmiş. Sonrasında kampüs içindeki hastanede 18'e düşürülmüş daha sonra Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin orada anjiyo ihtimali olduğu için nitekim anjiyo da gerçekleşti sevk edildi. Orası kalp damar cerrahisinde uzman bir hastane. Orada pazar günü anjiyo gerçekleştirildi. Mahir Bey bu anjiyodan önce bir ay önce anjiyo olmuştu ve iki stent takılmıştı. Halihazırda altı standi de var. İki damarı da takip ediyor tıkanıklık çerçevesinde. Orada bir önceki yapılan anjiyoda tespit edilen hususlar tespit edilmiş oldu. Yeni bir tehlike var mı sorusunun cevabı alınmış oldu. Ama mevcut tehlikelerin sürdüğü tespit edilmiş oldu. Yeni bir tehlike izlenmedi. Ama mevcut tehlikeler rapora da kaydedildi. Tansiyonu düşürüldü. 24 saat gözetim altında tutuldu. Kardiyolojinin yoğun bakım ünitesinde ve bugün öğle saatleri itibariyle de taburcu edilmesine karar verildi.

"Tehlikenin bütün doktorların kontrolü doğrultusunda tespit edileceğine inanıyoruz"

Bizim orada doktorlarla yaptığımız görüşmede şu hususu da konuşmuştuk esasında. Mahir Bey'in uyku apnesi var ve klostrofobisi var. Bunlarla bağlantılı olarak da bir değerlendirme yapılması gerekmez mi? Çünkü bu tansiyonun yükselmesi ve göğüs ağrısı bunlarla ilişkili olabilir mi dedik? Evet bunlarla bağlantılı olabilir ama bizim burada hastanemizde bu branşlarla alakalı bölümler olmadığı için bunlardan konsültasyon alamıyoruz. Sadece bize acil durum dolayısıyla gelmişti. Biz bu acil durumla ilgili konuyu gidermiş olduk ve bununla bağlantılı tedaviyi tamamladığımız için de ve gözetim altında tuttuğumuz için de artık biz taburcu ediyoruz, etmek durumundayız demişlerdi. Bundan bağımsız bir de bizim tam teşekküllü hastaneye sevke ilişkin hem savcılıktan talebimiz olmuş hem de bu kabul edilmişti. O sürecin takibini yapacağız. Bayram tatilinin girmiş olması dolayısıyla bunu henüz gerçekleştiremedik. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek Mahir beyin cezaevi koşullarında bulunması bakımından tehlikenin bütün doktorların kontrolü doğrultusunda tespit edileceğine inanıyoruz.

"Hukukun gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz"

Fakat bundan bağımsız yine şunu da söyleyebiliriz. Bir hafta boyunca gerçekleşen bu iki yüksek tansiyon, hipertansiyon ve göğüs ağrısı süreci aslında tek başına başlı başına cezaevi koşullarının Mahir Bey yönünden sağlıklı olmadığı, kendi sağlığı üzerinde çok olumsuz etkileri olduğunu göstermiş oluyor. Dolayısıyla sadece bu çerçevede bile Mahir Bey'in tahliyesinin gerektiğini, adli kontrol tedbirleri çerçevesinde tahliyesi gerektiğini düşünüyoruz. Ben şunu söylemiyorum. Tutuklamanın gerekçesi bağlamında şu an bir tartışma yapmıyoruz. içeriği itibariyle zaten iddiaların temelsiz olduğunu düşünüyoruz ama şu an bir tutuklama kararı var ve bu tutuklama kararının infazı bakımından adli kontrol tedbirleri çünkü tutuklamaya alternatif bir koruma tedbiridir. Ölçülülük bağlamında adli kontrol tedbirleri uygulanır. Hukukun gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Şu anki Mahir Bey'le alakalı çerçevemiz bu. Şunu da not etmek gerekir. Mahir Bey hükümlü değil, hükümlülerle ilgili infazın durdurulması bakımından işletilen prosedürün Mahir Bey yönünden araştırılmasına gerek yok. Sağlık durumunun tespiti tek başına yeterli. Sağlık durumu üzerinde cezaevi koşullarının olumsuz etkilerine dair uzman görüşleri tek başına yeterli. Yani Adli Tıp Kurumuna sevk gibi bir zorunluluğumuz da bu bağlamda yok. Kanunda böyle bir düzenleyici durum, tutukluluklar yönünden söz konusu değil"