Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Gündemde: Acil Tahliye Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Gündemde: Acil Tahliye Talebi

Geniş Video İzle

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılmaya devam ediyor. Avukatı, müvekkilinin acil tahliye edilmesi gerektiğini ve cezaevi koşullarının sağlığına zarar verdiğini açıkladı.

06.04.2025 17:10  Güncelleme: 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) "Kent Uzlaşısı" operasyonu kapsamında tutuklanan ve sağlık durumu kötüleştiği için 3 kez cezaevinden hastaneye kaldırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, bugün Silivri ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Şu anki destekten kendisi çok memnun. Maddi manevi destek olan herkese ciddi manada müteşekkir. Çok teşekkür ediyor" dedi. Erdem, yüksek tansiyon sorununun devam ettiğini ve yarın gözlerinin Adli Tıp Kurumu'nda olacağını belirtti.

19 Mart Operasyonu ile tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konan İBB yöneticilerinden Mahir Polat'ın sağlık durumu gündemde yerini koruyor. Tutuklandığı 23 Aralık'tan bu yana 3 kez hastaneye götürülen ve bir kez anjiyo olan Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılmış, avukatı Erkam Erdem, yakınları, meslektaşları, kamuoyu "acil tahliye" taleplerini dile getirmişti.

"Kaybedecek zamanımız kalmadı"

Polat'ın avukatı Erkam Erdem, iki açıklama daha paylaştı. İlkinde "Günlerdir anlatmaya çalışıyoruz. Kaybedecek bir zamanımız kalmadı! Müvekkilim Mahir Polat için cezaevinde geçirdiği her dakika risk içeriyor... Dün acil şekilde toplanan İl Sağlık Kurulu üyelerinin raporu da Mahir beyin cezaevi şartlarında kalamayacağını doğruluyor. Dün detayını paylaştığım itirazımız doğrultusunda Mahir beyin ivedi şekilde tahliyesini talep ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeden" diyen Erdem, bu sabah da müvekkilinin sağlık değerlerini gün gün paylaştı ve çağrıyı yaptı:

"Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok"

"Mahir Polat'ın hastaneden ek ilaç tedavisi ile taburcu edildikten hipertansiyonunun devam ettiğini söylemiştim. Burada ölçümlerini paylaşıyorum. Tansiyonunu normal olduğu tek bir ölçüm yok. Birçoğu hastaneye yeniden kaldırılmasını gerektirecek nitelikte. Durumu abartısız ve eksiksiz bildiriyorum: Hayati tehlikesi devam ediyor, cezaevi koşulları sağlığına mütemadiyen zarar veriyor."

"Destekten memnun, çok teşekkür ediyor"

Erdem, akşam saatlerinde de Silivri'de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Aniden bastıran şiddetli yağmurun altında bir kaç cümle ancak kurabilen Erdem, "Şu anki destekten kendisi çok memnun. Maddi manevi destek olan herkese ciddi manada müteşekkir. Çok teşekkür ediyor" dedi. Erdem, yüksek tansiyon sorununun devam ettiğini ve yarın gözlerinin Adli Tıp Kurumu'nda olacağını belirtti. Adli Tıp Kurumu'nun, ya dosya üzerinden ya da bizzat Mahir Polat'la görüşerek karar verebileceğini belirten Erdem, yüksek tansiyon riski nedeniyle de yeni ziyaretçileri almayacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mahir Polat, Politika, Cezaevi, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Gündemde: Acil Tahliye Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler

18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
11:12 650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler
11:06 İzmir’de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı İzmir'de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı
10:38 Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
10:35 Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:26 İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
10:22 Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 18:47:14. #7.11#
SON DAKİKA: Mahir Polat'ın Sağlık Durumu Gündemde: Acil Tahliye Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement