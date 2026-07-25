Mahmut Arıkan\'dan oturma eylemindeki şehit aileleri ve gazilere destek: "Bu mücadelede sonuna kadar yanınızda olacağız"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Arıkan, "Sizin buraya gelmeniz, Meclis'teki 600 milletvekili için ayıp. Bu mücadelede sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi. Arıkan, YENİ Parti'ye ilişkin de "Bugünkü sistemi değiştirmek için mücadele eden partiyle alakalı cümle kurmayı önemsiyorum. Yapacağı çalışmaların ülkemiz için, memleketimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gazilerin, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları için Güvenpark'taki oturma eylemi sürüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eylemin 13'üncü gününde şehit yakınları ve gazileri, Güvenpark'ta ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Sıvasız evlerden çıkan kahramanlarımızla bir aradasınız" diyerek, şunları söyledi:

"Bizim özlük haklarımızda eşitsizlik var. Biz, bu eşitsizliği kaldırmak için bir araya gelmiş kahramanlarız. Şehitliğin ve gaziliğin rütbesi olmaz. Şehit olduğunuzda aynı şehitlikte, paşa da aynı yerde, asker de aynı yerde yatıyor. Bu eşitsizlik ortadan kalksın diye dört senedir bir mücadele veriyoruz. 13'üncü günümüz bugün. 13 Temmuz saat 11.00'de basın açıklamasıyla başladık ve bu zamana geldik. Bu insanlar sayesinde 86 milyon evinde rahat, huzur içerisinde uyuyor. Cumhurbaşkanı da dahil, tüm milletvekilleri, genel başkanlar, bu ülkenin üst kesimi, elitlerin tamamı evinde rahat ve huzur içerisinde uyuyorsa, bizim sayemizde uyuyorsunuz. Bizim sayemizde bu ülkede siyaset yapma imkanınız doğuyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde şehit ailesi ve gazi hak aramak zorunda kalmamıştır. Böyle bir kepazeliği başka bir yerde göremezsiniz. Bugün teröristler bile yaralı arkadaşlarına bu şekilde davranmıyor. Yaralılarını, ailesini belediyelerde işe sokuyor, malum parti üzerinden milletvekili yapıyor. Bu insanlar bunu hak etmediler. Meclis kapanmak üzere ya da kapanacak, bir hafta uzatıldı. Bu kepazelik ortadan kalkmadan hiçbir ülkenin meclisi kapanamaz. Lütfen, bakın, bunu göz ardı etmeyin. Hem bizi rezil ediyorlar hem kendilerini rezil ediyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Lütfen siz de elinizden gelen ne varsa bizim arkamızda durun."

"GAZİLERİMİZİ HAK ARAMA MÜCADELESİ VERME ZORUNDA BIRAKAN ZİHNİYET, ÇÜRÜMÜŞ ZİHNİYETTİR"

Arıkan da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde hak arama mücadelesi verenler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ama toplumu en derinden etkileyen mücadele de bu parkta yapılan mücadeledir. Memleket için, insanlar için, hemen yanı başımızdaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerini yürütebilmesi için, yürütme faaliyetlerini yürütebilmesi için, 86 milyon insanımızın rahat bir şekilde başını yastığa koyabilmeleri için, gözlerini kırpmadan fedakarlık yapmış, insanlarımızı günlerdir şu yağmurun altında hak arama mücadelesi verme zorunda bırakan zihniyet, çürümüş bir zihniyettir. Bu düzen bozuk bir düzendir. Bu düzenden de sağlıklı bir sonuç çıkma ihtimalini ben bugün için mümkün görmüyorum. Hakikaten içim parçalanıyor. Gazilerimiz çok bir şey istemiyorlar, sadece verdikleri mücadeleden, organlarından, candan dolayı kısmen de olsa haklarının iade edilmesini istiyorlar. Toplamda 6 bin kişi, 60 bin kişi olsun, 600 bin kişi olsun, bu ülkenin yer altındaki zenginlikleri, yeryüzündeki zenginlikleri, emin olun 86 milyon insanın insanca yaşaması için fazlasıyla yeterli miktardadır.

Bugün Türkiye'deki problem adil paylaşım problemidir. Bugün Türkiye'deki problem, bir avuç azınlığın sınırsız imkanlardan faydalanırken 6 bin gazimizin hak arama mücadelesi için şu parkta günlerdir bekleme yapma mücadelesidir. Biz bunu kabul edemeyiz. Sizin buraya gelmeniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 milletvekili için ayıp olarak yeter. 13 gündür burada mücadele vermeniz, Ankara'daki bütün siyasetçiler için, parti ayırtmaksızın söylüyorum, en büyük ayıp, iktidar vekillerinin, iktidar yetkililerinin ayıbıdır. Bu kadar terörle mücadele edilen, bu kadar bedel ödeyen bir toplumun ve bu mücadelede en ön safta mücadele eden insanların bu parklarda bu şekilde hak arama arayışına girmelerini biz kabul edemeyiz. Bu mücadelede sonuna kadar yanınızda olacağız. Saadet Partisi olarak gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekse dışarıda elimizden gelen ne gerekirse yapacağız. Ama şunu da üzülerek söylüyorum: Bu hak arayışınıza iktidar duyarsız kalacak. Önümüzdeki hafta muhtemelen Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatılacak. Biz, Saadet Partisi olarak milletvekili arkadaşlarımızla Meclis kapanmadan sizin taleplerinizin yerine getirilmesi için olağanüstü bir gayret göstereceğiz. Ama duvara konuşacağız."

"EĞER ÖZLÜK HAKLARIMIZI VEREMİYORLARSA AYAĞIMI GERİ VERSİNLER"

Bir gazi, "Eğer özlük haklarımızı veremiyorlarsa benim ayağımı geri versinler" dedi. Bir başka gazi de "Vatana bedel vermiş, bedelsiz gazilerin ayaklarını, gözlerini, tekerlekli sandalyeye mahkum edilmiş sosyal haklarımızı istiyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SİYASET ÇOK DİNAMİK BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arıkan, CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin kuruculuğunu yaptığı YENİ Parti'ye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de siyaset çok dinamik bir şekilde ilerliyor. YENİ Parti dün itibarıyla kuruldu. Ben, yapacağı çalışmaların ülkemiz için, memleketimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İlk defa bir partiden yeni bir parti çıkmıyor. Yüzyıllık tarihimize baktığımızda bunun birçok örneği var. Bu örneklerden bir tanesi daha olmuş oldu. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek, hep beraber bekleyip göreceğiz. Ben sadece şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. 1980 darbesinden sonra siyasette seçim barajı yüzde 10 olmuştu. 2017'deki referandumdan sonra seçim barajı yüzde 50 artı 1. Bunu dikkate alarak hareket etmek, siyaset üretmek, bunu dikkate alarak düzeni değiştirmek için, bugünkü sistemi değiştirmek için mücadele eden partiyle alakalı cümle kurmayı ben önemsiyorum."

Arıkan, "CHP, YENİ Parti, bir yandan sizin kurmakta olduğunuz bir ittifak var. Bu ilişkiler nasıl şekillenir? Bir öngörünüz var mı?" sorusuna da, "Biraz zamana bırakmak lazım. Şu an için çok yeni gelişmeler. Ama yine söylüyorum, 50 artı 1 seçim barajını unutmadan hareket etmekte fayda var" yanıtını verdi.