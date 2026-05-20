Mahmut Arıkan: İnsanlığın Vicdanı Kuşatma Altında

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen "İnsanlığın Vicdanı: Sumud Kuşatma Altında" programında yaptığı konuşmada, "Bugün Akdeniz'de durdurulmak istenen sadece bir yardım filosu değildir. Bugün durdurulmak istenen insanlığın vicdanıdır, insanlığın onurudur" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen "İnsanlığın Vicdanı: Sumud Kuşatma Altında" programına katıldı. Arıkan, konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Arıkan, İsrail tarafından alıkonulan yardım gönüllülerini selamlayarak başladığı konuşmasında, Sumud Filosu'na yönelik müdahaleyi eleştirdi. Arıkan, "Bu akşam burada yalnızca Akdeniz'de yapılan bir haydutluğu konuşmuyoruz. Bu akşam burada insanlığın nasıl kuşatma altında olduğunu konuşuyoruz. Bugün Akdeniz'de durdurulmak istenen sadece bir yardım filosu değildir. Bugün durdurulmak istenen insanlığın vicdanıdır, insanlığın onurudur" dedi.

"İsrail en başından beri cezasızlık zırhına güvenen bir savaş makinesi gibi hareket ediyor" diyen Arıkan, Gazze'de insanların yalnızca bombalarla değil; açlık, susuzluk ve ilaçsızlıkla öldürüldüğünü söyledi. Sumud Filosu'nun insani yardım amacıyla yola çıktığını belirten Arıkan, "İçinde mama vardı, un vardı, tıbbi malzeme vardı. İçinde umut vardı. İçinde insanlık vardı" ifadelerini kullandı."

"SUMUD, 57 İSLAM ÜLKESİNİN UTANÇ SEMBOLÜDÜR"

Arıkan, İslam ülkelerinin Gazze konusunda yeterince adım atmadığını savunarak, "Sumud, 57 İslam ülkesinin utanç sembolüdür" dedi. Birleşmiş Milletler'i de eleştiren Arıkan, "Sumud, emperyalizmin oyuncağı olmuş Birleşmiş Milletler'e karşı birleşmiş insanların en kutlu zaferidir" diye konuştu.

Dünyanın farklı kentlerinde Filistin'e destek gösterileri yapıldığını ifade eden Arıkan, "Bugün mesele artık Filistin meselesi değildir. Mesele artık insanlık meselesidir" dedi.

"KINAMAK İLE ZULÜM ENGELLENEMEZ"

Türkiye'deki kurumların bugüne kadar binlerce kınama mesajı yayımladığını belirten Arıkan, "Ama sadece kınadılar. Bunun bize gösterdiği tek bir gerçek var; kınamak ile zulüm engellenemez" ifadelerini kullandı.

Arıkan, İsrail ile ticari ve diplomatik ilişkilerin sürmesini eleştirerek şunları söyledi:

"Eğer ticaret devam ediyorsa, eğer limanlar çalışıyorsa, eğer petrol sevkiyatı sürüyorsa, eğer savaş sanayi ilişkileri devam ediyorsa, orada çok büyük bir ikiyüzlülük vardır."

ABD'nin İsrail'e desteğini sürdürdüğünü savunan Arıkan, "Bu iki yüzlü ve soykırım destekçisi Amerika ile sorgusuz sualsiz müttefik olmaktan derhal vazgeçilmelidir" dedi.

"NATO ZİRVESİ HESAP VERME ZİRVESİNE DÖNÜŞMELİDİR"

Temmuz ayında Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi'ne de değinen Arıkan, zirvenin "hesap verme zirvesine dönüşmesi gerektiğini" söyledi. Arıkan, "Bölgede soykırım, sürgün ve istikrarsızlık dışında faaliyeti olmayanların Türkiye'ye güvenlik manasında katkısı olması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Gazze'de hastanelerin, mülteci kamplarının ve sivillerin hedef alındığını belirten Arıkan, "Biz bugün burada safımızı belli ediyoruz. Biz zalimlere karşı mazlum Filistin halkının yanındayız. Biz korsanlara karşı Sumud'un yanındayız" dedi.

İSRİL'İ "YALNIZLAŞTIRMA" ÇAĞRISI

Arıkan, konuşmasının sonunda uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Somut adım atın, ekonomik yaptırım uygulayın, diplomatik baskı kurun, İsrail'i uluslararası arenada yalnızlaştırın" ifadelerini kullandı.