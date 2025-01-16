Mahmut Arıkan: Siyonist İsrail'i Ateşkese Mecbur Bırakan Gazze'nin Mücahitlerini Yürekten Tebrik Ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mahmut Arıkan: Siyonist İsrail'i Ateşkese Mecbur Bırakan Gazze'nin Mücahitlerini Yürekten Tebrik Ediyorum

Mahmut Arıkan: Siyonist İsrail\'i Ateşkese Mecbur Bırakan Gazze\'nin Mücahitlerini Yürekten Tebrik Ediyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Binlerce şehit vermesine rağmen siyonist İsrail'e karşı bir an bile geri adım atmayan ve bugün ateşkese mecbur bırakan Gazze'nin mücahitlerini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

16.01.2025 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Binlerce şehit vermesine rağmen siyonist İsrail'e karşı bir an bile geri adım atmayan ve bugün ateşkese mecbur bırakan Gazze'nin mücahitlerini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Arıkan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'a rahmet dileyen Arıkan, "Binlerce şehit vermesine rağmen siyonist İsrail'e karşı bir an bile geri adım atmayan ve bugün ateşkese mecbur bırakan Gazze'nin mücahitlerini yürekten tebrik ediyorum. Gazze bütün yalnızlığına rağmen onurlu bir direnişin sembolu olmuştur. Gazze düşmemiş ama sözde insan hakları havarilerinin maskelerini düşürmüştür. Bu mücadele esnasında şehit olan tüm mücahitleri ve özellikle İsmail Haniye ve Yahya Sinvar'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Yaşasın Gazze yaşasın nehirden denize özgür Filistin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Mahmut Arıkan, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Arıkan: Siyonist İsrail'i Ateşkese Mecbur Bırakan Gazze'nin Mücahitlerini Yürekten Tebrik Ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:07:45. #1.12#
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan: Siyonist İsrail'i Ateşkese Mecbur Bırakan Gazze'nin Mücahitlerini Yürekten Tebrik Ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.