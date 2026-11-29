(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trabzon'un Of, Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Arıkan, ilçelerde yurttaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi. Yurttaşlar Arıkan'dan sıkıntılarını TBMM'de dile getirmelerini istedi.

Ziyaretler sırasında söz alan bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek yolsuzlukların üzerine gidilmesi çağrısında bulundu. Geçmişte maddi imkansızlıklara rağmen huzurun olduğunu ifade eden vatandaş, "Buradan özellikle Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Senden hiçbir şey istemiyoruz, bu yolsuzlukları kapat. Eskiden fakirlik vardı ama huzurumuz vardı. Yolsuzluk ve ahlaksızlık yapanlara da en ağır cezalar verilsin" ifadelerini kullandı.

"ŞİMBİLLO DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEYE VAR MISINIZ?"

Vatandaşlara "Şimbillo düzenini değiştirmeye var mısınız?" sorusunu yönelten Arıkan'a yanıt veren bir vatandaş ise "Bezdik bunlardan" diyerek halkın sorunlarının Meclis'te güçlü şekilde dile getirilmesini beklediklerini söyledi. Bunun üzerine Arıkan, fon vurgununa karışan isimlerin listelerinin açıklanması amacıyla başlattıkları imza kampanyasında 3 milyon imzanın geçildiğini belirterek, Sürmene'den de 5 ila 10 bin arasında ek destek beklediklerini kaydetti.

"BU YAŞA KADAR DEVLETE ÇALIŞTIM, ŞİMDİ BENİ AÇ BIRAKMAK AYIP DEĞİL Mİ?"

Temaslar sırasında Arıkan'a dert yanan emekli bir vatandaş, yıllarca devlete hizmet etmesine rağmen mevcut maaşlarla geçinemediğini dile getirdi. Verilmesi gündeme gelen 2 bin liralık ödemeye tepki gösteren emekli vatandaş, "Bu kadar çalışmışım, şimdi beni aç bırakmak ayıp değil mi? Ben bu yaşa kadar devlete çalışmışım. 2 bin lira verecekmiş... Çocuklara veririm o harçlığı ben. Çok ayıp" sözleriyle yaşadığı geçim sıkıntısını anlattı.

"ARTIK NEFES ALAMIYORUZ; SANDIK GELİRSE MİLLET DERSİNİ VERECEK"

Arsin ilçesinde görüşlerini paylaşan bir esnaf ise yakın tarihte ilk kez bir genel başkanın ilçelerini ziyaret ettiğini belirterek, iktidar partisi milletvekillerinin sahada görünmemesini eleştirdi. Esnaf ve çiftçinin zor durumda olduğunu dile getiren esnaf, "Herkes mağdur vaziyette; esnaf mağdur, çiftçi mağdur. Arsin'de sadece kiralar 20-25 bin lira. 25 bin lira gelirle bu insanlar ne yiyecek? İş yapıyoruz ama gelir yok. Meclis'te bunları gündeme getirin. Sandık gelirse millet gereken cevabı verecek, artık nefes alamıyoruz" diye konuştu.