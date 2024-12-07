Mahsun Kırmızıgül\'ün Annesi Toprağa Verildi

Sinemacı ve müzisyen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık'ın cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.
İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden 89 yaşındaki Arık'ın cenazesi defnedilmek üzere Diyarbakır'a getirildi.
Arık için merkez Yenişehir ilçesi Selahaddin Eyyübi Camisi'nde düzenlenen törende, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Kırmızıgül, cenaze namazı için gelenlerin taziyelerini kabul etti.
Arık'ın cenazesi, namazın ardından Hani ilçesinin kırsal Veziri Mahallesi'nde defnedildi.
Cenaze merasimine, Kırmızıgül'ün yakınlarının yanı sıra CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve vatandaşlar katıldı.
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