Mahsur Kalan Yavru Karga İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Boş eve girerek mahsur kalan yavru karga kurtarıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri girdiği boş evde mahsur kalan yavru kargayı kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu.

Alaplı Belediyesi ekipleri Huzur Kent Mahallesi sahibinin Bayram nedeniyle şehir dışında olduğu öğrenilen evin tuvaletin havalandırma boşluğundan giren kargayı fark eden ev sahibi, durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yaklaşık 3 gündür evde mahsur kaldığını öğrendikleri kargayı İtfaiye eri Kunti Kaya tarafından kurtarıldı. İtfaye ekiplerin özgürlüğüne kavuşturduğu yavru karga, kanat çırpınmasıyla diğer kargalar, yavru karganın etrafını sardı, daha sonra diğer kargalar ile birlikte hemen bölgeden uzaklaştılar. Çevre sakinleri kısa sürede olay yerine gelerek hızlı bir şekilde kargayı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.