Makas Atan Sürücülere Ceza

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Avcılar'da, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye 24 bin 147 lira ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolu Avcılar bölgesinde araçlarıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araçların plaka bilgilerinden kimliklerini belirledikleri B.T, S.C. ve M.Ö'yü yakaladı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek", "önlerindeki aracı güvenli bir mesafeden izlememek" ve "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak" maddelerinden toplamda 24 bin 147 lira ceza uygulandı.

Ayrıca sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.