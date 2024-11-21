Makas Atan Sürücüye 17 Bin Lira Ceza

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Tuzla'da makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 17 bin 144 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün TEM Güney yolda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin, sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü O.U. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "tehlikeli şekilde şerit değiştirmek", "saygısızca araç kullanmak", "cam filmi olan araçları kullanmak" ve "öndeki araçları yeterli mesafede takip etmemek" maddeleri uyarınca toplam 17 bin 144 lira idari para cezası uygulandı.