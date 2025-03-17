Makedonya Yangınında Yaralılar Türkiye'ye Getirildi

(ANKARA) - Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan 9 kişi, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile tedavi için Türkiye'ye getirildi. Yaralılardan 3'ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine, Ankara'ya transferi sağlanan 6 kişi ise Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İhtiyaç durumunda yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'daki yangında yaralanan ve durumu ağır olan 9 kişi, resmi temasların ardından tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Bakanlığa ait ambulans uçak ile 3 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi'ne nakledildi.

Ankara'ya transferi sağlanan 6 kişi ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledilen 3 hasta için sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Kuzey Makedonya'nın Koçana şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları derin bir üzüntüyle öğrendik. Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçtik. Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla Bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri Şehir Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük Yanık Merkezi'nde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, Önce İnsan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabb'imden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum."