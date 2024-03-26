Makine Mühendisi Çiftin Yeraltı Peyniri Yabancıların İlgisini Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Makine Mühendisi Çiftin Yeraltı Peyniri Yabancıların İlgisini Çekti

Makine Mühendisi Çiftin Yeraltı Peyniri Yabancıların İlgisini Çekti

Niğde'de makine mühendisi çiftin yeraltındaki kayadan oyma depolarda 8-12 derece sıcaklıkta yaklaşık 6 ayda olgunlaştırdığı peynir çeşitleri yabancıların da ilgisini çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Recai Erbişim ve eşi Dilek Erbişim, doğal ortamda fermente edilen peynirlerin daha lezzetli olduğunu öğrenerek Niğde'ye yerleşti ve burada peynir üretmeye başladı. Ürettikleri peynirler, kısa sürede yurt dışından ilgi gördü ve şu anda otel ve restoran gruplarına satış yapıyorlar.

26.03.2024 12:27  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de makine mühendisi çiftin yeraltındaki kayadan oyma depolarda 8-12 derece sıcaklıkta yaklaşık 6 ayda olgunlaştırdığı peynir çeşitleri yabancıların da ilgisini çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu 52 yaşındaki Recai Erbişim ve 51 yaşındaki eşi Dilek Erbişim, İstanbul'da yıllarca mesleklerini icra ettikten sonra 2010'da Çanakkale'den, 2015'te ise Konya'dan çiftlik satın aldı.

Kent yaşamının ardından doğal hayata yönelen mühendis çift, besledikleri küçükbaş hayvanların sütünü peynir yapmak için çalışmalara başladı.

Doğal ortamda fermente edilen peynirlerin daha lezzetli olduğunu öğrenen Erbişim çifti, 4 yıl önce üretim için uygun olduğunu düşündükleri Niğde'ye yerleşti. Çift, Niğde Valiliği İl Özel İdaresince Niğde- Kayseri kara yolu üzerinde yapılan kayadan oyma depolarda peynir üretmeye başladı.

Çiftin ürettiği Obruk kaşarı, Niğde beyazı, Niğde mavisi, Tabal ve kütük peyniri, Obruk tulumu ve Kapadokya mağara peyniri, kısa sürede yurt dışından ilgi gördü.

Recai Erbişim, AA muhabirine, Yörük olduğunu ve İstanbul'da yıllarca çalıştıktan sonra eşiyle çiftlik kurma hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elde ettikleri sütü değerlendirmek için peynir üretmeye başladıklarını, mandıradaki üretimin ardından kaya depolara getirdiklerini anlatan Erbişim, "Burada beyaz bezlere sararak kasalarımıza koyuyoruz. Peynirlerin üzerini önce beyaz bir küf kaplıyor. Sonra mavimsi, yeşilimsi ve en sonunda da kırmızı renk alıyor. Kırmızı renk aldığında peynirler olgunlaşmış demektir. Bunların bezlerini çıkartarak üzerini temizleyip yeniden temiz beze sararak etiketliyoruz. Ardından otel ve restoranlara satış yapıyoruz." diye konuştu.

Erbişim, doğal halinde olgunlaşan ve fermente olan peynirlerin çok lezzetli olduğunu, bunun için de doğal depoları seçtiklerini dile getirdi.

Dedelerinin yaylalara çıktığında yaptığı peynirleri mağaralarda bekleterek olgunlaştırdığını anlatan Erbişim, deponun sıcaklığının 8-12 derece, yazın nemin yüzde 99 olduğunu belirtti.

Erbişim, nemin kışın düştüğünü ifade ederek, bu sıcaklık özelliklerinde peynirlerin mükemmel bir şekilde olgunlaştığını aktardı.

"Peynirlerimiz her yerden talep ve beğeni görüyor"

Peynirlerin yaklaşık 6 ayda olgunlaştığına değinen Erbişim, şunları kaydetti:

"Yurt dışına satışımız yok, hedefimiz yurt dışına göndermek. Geçenlerde İtalyan bir şef peynirlerimizi inceledi, çekim yaptı ve çok beğendi. Peynirlerimizi İtalya'ya götürdü. Amerika'ya da gitti peynirlerimiz. Orada otel ve restoran gruplarına satış yapan bir firmaya gönderdik. Peynirlerimiz her yerden talep ve beğeni görüyor. Şu anda otel ve restoran gruplarına satış yapıyoruz. İstanbul, Ankara, Bodrum, Marmaris, İzmir, Antalya buralara çok yoğun şekilde satıyoruz."

"Yıllık 40 ton civarı peynir üretiyoruz"

Erbişim, taleplere yetişemediklerini anlatarak, "İhracat yapabilecek seviyeye geldik. Hazırlık içerisindeyiz. Şu anda yıllık 40 ton civarı peynir üretiyoruz." dedi.

Dilek Erbişim de eşiyle üniversiteden sınıf arkadaşı olduklarını ve her şeyi beraber yaptıklarını söyledi.

Ürettikleri peynirleri depoda olgunlaştırdıklarını anlatan Erbişim, "İlk başta mekanik tesisat yapıyorduk, 'Nereden çıktı?' bu dedim. Önce biz hayvancılıkla başladık ama şu anda peynirlerimizi müşterilerin beğenmesi ve teşekkür etmesi beni onurlandırıyor ve çok mutlu oluyorum. Daha bir zevkle sarılıyorum, daha çok peynir yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makine Mühendisi Çiftin Yeraltı Peyniri Yabancıların İlgisini Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Denizli'de Ön Ödemesini Yaptıkları Elektrikli Cipleri Teslim Alamayanlar Suç Duyurusunda Bulundu
    13:31 Denizli'de Ön Ödemesini Yaptıkları Elektrikli Cipleri Teslim Alamayanlar Suç Duyurusunda Bulundu

    Denizli'de bir otomotiv bayisi, ön ödemesini yaptıkları elektrikli cipleri teslim etmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan konu oldu. Suç duyurusunda bulunan yaklaşık 20 kişi, bayiye giderek denedikleri elektrikli ciplerin teslim edilmediğini belirtti. Bayinin konkordato talebiyle mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

  • Akkuyu NGS'nin 1. ünitesi bu yıl test elektriği üretecek
    13:29 Akkuyu NGS'nin 1. ünitesi bu yıl test elektriği üretecek

    Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin 1'inci ünitesinde ilk test elektriğini bu yıl üretmeyi planladıklarını bildirdi. Zoteeva, projenin dünyanın en büyük nükleer inşaat projelerinden biri olduğunu ve santralin teknolojik anlamda birçok farklı ve kendine has özelliği içinde barındırdığını söyledi. İlk ünitede tam ölçekli devreye alma çalışmalarına geçilecek ve bu yıl içinde test elektriği üretimi başlayacak.

  • Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu
    13:29 Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.

  • Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı
    13:29 Aydın Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları Fidelerini Dağıttı

    Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumların korunmasının en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayarak projenin her geçen yıl güçlenerek devam ettiğini belirtti.

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi: (1)
    13:28 TBMM Başkanı Kurtulmuş, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi: (1)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.

  • AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan İftar Programı Düzenledi
    13:28 AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı Murat Mahir Altan İftar Programı Düzenledi

    Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

  • SETA Genel Koordinatörü: Gazze'de 1,1 milyon insan açlık sorunuyla yüz yüze
    13:27 SETA Genel Koordinatörü: Gazze'de 1,1 milyon insan açlık sorunuyla yüz yüze

    Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, Gazze Sempozyumu'nda, Gazze'de 1,1 milyon insanın açlık sorunuyla yüz yüze kaldığını, bunun İsrail'in yarattığı bir felaket olduğunu söyledi. Duran, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul, ibadethane ve mülteci kamplarını da hedef aldığı saldırıların 172'nci gününde olunduğunu hatırlattı.


13:01 Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı Yarın 6. tur oylaması yapılacak Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
13:07 Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı Uyuşturucu operasyonunda polise ateş açan 5 şüpheli yakalandı
13:03 PKK’nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı PKK'nın seçimlere müdahale için görevlendirdiği terörist yakalandı
12:50 Sonucu tahmin ediyorsunuzdur Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar Sonucu tahmin ediyorsunuzdur! Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 13:27:53. #1.13#
SON DAKİKA: Makine Mühendisi Çiftin Yeraltı Peyniri Yabancıların İlgisini Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement