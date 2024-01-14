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MAKÜ, Türkiye'de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Standartlarını Belirleyen ve Belgelendiren İlk ve Tek Yetkili Kurum Oldu - Son Dakika
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MAKÜ, Türkiye'de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Standartlarını Belirleyen ve Belgelendiren İlk ve Tek Yetkili Kurum Oldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye'de süt sığırcılığı işletmelerinin standartlarını belirleyen ve bunu belgelendiren yetkili kurum oldu. İlk çiftlik belgelendirme saha faaliyeti Bağlar Mahallesi'ndeki bir süt hayvancılığı çiftliğinde başladı. Törende MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Türkiye'de süt sığırcılığı işletmelerinin standartlarını belirleyen ve bunu belgelendiren tek ve ilk yetkili kurumun MAKÜ olduğunu vurguladı.

14.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:48
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BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye'de süt sığırcılığı işletmelerinin standartlarını belirleyen ve bunu belgelendiren ilk ve tek yetkili kurum oldu. Bu kapsamda kentte ilk çiftlik belgelendirme saha faaliyeti de bir süt hayvancılığı çiftliğinde başladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye'de süt sığırcılığı işletmelerinin standartlarını belirleyen ve bunu belgelendiren yetkili kurum oldu. Süt sığırcılığı işletmelerinin ekonomik verimliliğinin artırılmasına yönelik standardizasyon ve belgelendirme pilot programı kapsamında ilk çiftlik belgelendirme saha faaliyeti Bağlar Mahallesi'ndeki bir süt hayvancılığı çiftliğinde başladı. Belgelendirme programına Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur TKDK İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Türkiye'de süt sığırcılığı işletmelerinin standartlarını belirleyen ve bunu belgelendiren tek ve ilk yetkili kurumun MAKÜ olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemizin tarım ve hayvancılıkta standardizasyon ve belgelendirme merkezi olarak daha önce kurduğumuz, bu kapsamda yürüttüğümüz bir çalışmanın bugün çok önemli bir noktasına gelmiş bulunuyoruz. Uzun uğraşlar sonucunda ilk yola çıkarken şunu hayal etmiştik; Türkiye'de tarım ve hayvancılığın idealist, bilimsel standartlarını belirleyelim, bunları akredite edilebilir bir program haline getirelim. Çünkü Türkiye'de böyle bir program yok ve yaklaşık iki buçuk yıl süren çalıştaylar sonucunda bilim insanları önce dünya literatüründen ideal standartları belirlediler. Daha sonra sektörle bir araya gelerek çalıştaylarla ve bakanlıkla birlikte bunların uygulanabilirliğini değerlendirdikten sonra yaklaşık 127 kriterden oluşan bir standart listesi hazırlandı. Süt sığır işletmecileri için A, B ve C sınıfı çiftlik olmak üzere Türk Akreditasyon Kurumu'na başvurusu yapıldı, çok yoğun bir müzakere ve çalışma sürecinin yaklaşık iki yılın sonunda ilk program sahibi belgemizi aldık. Bu şu anlama geliyor; Türkiye'de süt sığırcılığı işletmelerinin standartlarını belirleyen ve bunu belgelendiren tek ve ilk yetkili kurum Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversite'si oldu" dedi.

Daha sonra törene katılanlar belgelendirilen ilk çiftliği gezerek işletme sahibinden bilgi aldı. (DHA)

MAKÜ, Türkiye\'de Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Standartlarını Belirleyen ve Belgelendiren İlk ve Tek Yetkili Kurum Oldu
Kaynak: DHA
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