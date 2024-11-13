Malaga'da Şiddetli Yağış Alarmı - Son Dakika
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Malaga'da Şiddetli Yağış Alarmı

Malaga\'da Şiddetli Yağış Alarmı

Malaga'da şiddetli yağış nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi, okullar kapandı, kırmızı alarm verildi.

13.11.2024 18:46
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İspanya'da 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin güney ve doğu bölgelerinde 220'den fazla kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışlar Malaga kentini vurdu.

Şiddetli yağıştan dolayı İspanya'nın 8 özerk bölgesinde kırmızı veya turuncu alarm verilirken, Endülüs bölgesindeki Malaga kentinde hayat tam anlamıyla durdu.

Metrekareye 100 litreden fazla yağışın düştüğü Malaga'da bugün tüm okullar tatil edildi.

Malaga'da Campanillas Nehri'ne yakın Guadarhorce ilçesinde 3 binden fazla kişinin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildiğini açıklayan yerel yönetim yetkilileri, bu bölgede Acil Servis dışında hastane ve sağlık ocaklarının da kapalı tutulduğunu duyurdu.

Kırmızı alarm ilan edilen Malaga'da müzeler, parklar ve açık spor alanları dışında bazı büyük alışveriş merkezlerinin de kapalı olduğu, Madrid-Malaga hızlı tren ile Malaga'daki banliyö seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Malaga kent merkezi ve çevre ilçelerde bazı yolların su baskınlarından trafiğe kapalı tutulduğu, vatandaşlara acil işleri olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarının tavsiye edildiği belirtiliyor.

Diğer yandan Malaga'dan sonra şiddetli yağışın en fazla etkili olduğu yer ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki Tarragona kenti oldu.

Su baskınlarının görüldüğü, eğitime ara verilen Tarragona'da da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İspanya'da mevcut durumda Endülüs, Katalonya, Galisya, Asturias, Valencia, Kastilya ve Leon, Cantabria ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde şiddetli yağış alarmı verilmiş durumda.

Meteoroloji uzmanları yağışın yarın öğlene kadar devam etmesini bekliyor.

Bu arada iki hafta önce sel ve su baskınlarından büyük zarar gören Valensiya bölgesinde de şiddetli yağış beklentisi endişe yaratıyor.

Okulların tatil edildiği Valensiya'da şimdiye kadar yağışların normal seviyede olduğu, ancak araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirildiği ifade edildi.

29 Ekim'deki sel felaketi

İspanya'da 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından toplam ölü sayısı 224 (Valensiya'da 216, Kastilya-La Mancha'da 7 ve Endülüs'te 1) olurken, 30 kişi de kayıp listesinde yer alıyor.

Hükümet, bir hafta arayla açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

Ülkede 29 Ekim'deki felaketin ardından geçtiğimiz günlerde Girona ve sonrasında Almeria kentlerinde de şiddetli yağışlar ciddi hasarlar bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malaga'da Şiddetli Yağış Alarmı - Son Dakika

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